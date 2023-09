Κοινωνία

Παγκράτι: Συλλήψεις για όπλα και ναρκωτικά

Όπλα και ναρκωτικά μετέφεραν δύο άνδρες που συνελήφθησαν στο Παγκράτι τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ομάδας «Ζ» σήμερα τα ξημερώματα στην περιοχή του Παγκρατίου δύο άντρες, ηλικίας 39 και 38 ετών, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν - κατά περίπτωση - όπλα, βεγγαλικά και ναρκωτική ουσία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, τα δύο άτομα εντοπίστηκαν να κινούνται με μοτοσυκλέτα και σε έλεγχο που διενεργήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή του 39χρονου πιστόλι (τοποθετημένο στη μέση του παντελονιού του) με φυσίγγιο στη θαλάμη και γεμιστήρα με 5 φυσίγγια, αναδιπλούμενο μαχαίρι και 0,4 γραμμάρια κοκαΐνης, ενώ στην κατοχή του 38χρονου βρέθηκαν αναδιπλούμενος σουγιάς και 2 βεγγαλικά.

Στην συνέχεια οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Παγκρατίου, το οποίο επελήφθη προανακριτικά και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία - κατά περίπτωση - για παράβαση των νομοθεσιών περί όπλων, περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί φωτοβολίδων και βεγγαλικών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

