Χόλυγουντ: Ο Κλούνει στο πλευρό των ηθοποιών και σεναριογράφων που απεργούν

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ θέλει να δει μία δίκαιη συμφωνία για τους σεναριογράφους και τους ηθοποιούς του Χόλιγουντ που απεργούν εδώ και μήνες.

Μιλώντας στο ψηφιακό συνέδριο Digital X στη Γερμανία, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός εξέφρασε την υποστήριξή του στις συνεχιζόμενες απεργίες του Σωματείου Σεναριογράφων (WGA) και του Σωματείου Ηθοποιών (SAG-AFTRA) της Αμερικής.

«Κανείς δεν θέλει να με ακούσει να μιλάω για αδικία, σωστά;» είπε ο Κλούνεϊ, σε βίντεο από την εκδήλωση. «Επειδή είχα τύχη στην καριέρα μου» τόνισε.

«Αλλά ο κλάδος μας έχει 160.000 ηθοποιούς, για παράδειγμα που αγωνίζονταν να βγάλουν τα προς το ζην και πολλοί από αυτούς δεν μπορούσαν... Λοιπόν, είναι σωστό που διαμαρτύρεστε. Νομίζω ότι θα το ξεπεράσουμε σύντομα», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Τζορτζ Κλούνεϊ.

