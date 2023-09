Life

Χάιντι Κλουμ: Οι δυσκολίες που αντιμετώπισα στο ξεκίνημα της καριέρας μου

Όλα ξεκίνησαν όταν το 1992 η Χάιντι Κλουμ (Heidi Klum) πήρε μέρος σε έναν διαγωνισμό ομορφιάς στην πατρίδα της, τη Γερμανία. Σήμερα μετά από τρεις δεκαετίες είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών και συνεχίζει να κατακτά τις πασαρέλες και να κάνει εξώφυλλα περιοδικών και διαφημιστικές καμπάνιες.

Όπως εξηγεί σε συνέντευξή της στο StyleWatch του People, έπρεπε να χαράξει τον δικό της δρόμο, επειδή δεν ήταν ποτέ ένα από τα κορυφαία μοντέλα της εποχής.

«Ποτέ δεν ήμουν στην ομάδα των πραγματικά σπουδαίων supermodel εκείνη την εποχή» αναφέρει η Κλουμ.

«Θυμάμαι να πηγαίνω στο Παρίσι και να δοκιμάζω όλα αυτά τα φορέματα. Δεν μπορούσα ποτέ να χωρέσω σε αυτά. Και ήμουν αδύνατη, αλλά τα άλλα μοντέλα ήταν ακόμα πιο λεπτά. Έτσι δεν πήρα ποτέ αυτές τις δουλειές», συμπλήρωσε.

