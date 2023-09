Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Οδηγός για τις εκλογές στον β' γύρο

Απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα όσων θέλουν να συμμετάσχουν στην εκλογή νέου αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ.

Τις οδηγίες για την εκλογή της Κυριακής έδωσε με ανακοίνωσή της η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή των Εκλογών, ενώ όπως έγινε γνωστό, η Έφη Αχτσιόγλου θα ασκήσει το εκλογικό της δικαίωμα στο Αιγάλεω, στο εκλογικό τμήμα του Δημαρχείου Αιγάλεω, Ιερά Οδός 364, στις 11:00 και ο Στέφανος Κασσελάκης θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στη Νέα Σμύρνη, στο εκλογικό κέντρο του Πολιτιστικού Κέντρου ΓΑΛΑΞΙΑΣ, Πλ. Νέας Σμύρνης, στις 12.00..

Στην ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «Όσα πρέπει να ξέρετε για τις εκλογές ανάδειξης Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία στις 24 Σεπτεμβρίου 2023»

Την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου πραγματοποιούνται οι επαναληπτικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία για την ανάδειξη Προέδρου. Οι κάλπες θα ανοίξουν στις 8:00 π.μ. και θα κλείσουν στις 8:00 μ.μ..

Αναλυτικά όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διαδικασία:

1. Πότε ψηφίζω;

Την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου, από τις 8:00 π.μ. μέχρι και τις 8:00 μ.μ.



2. Πού ψηφίζω;

Έχουν οριστεί 538 εκλογικά τμήματα σε όλη τη χώρα. Μπορείτε να τα βρείτε στη διεύθυνση EΔΩ

3. Ποιοι έχουν δικαίωμα ψήφου;

Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι και όσες ψήφισαν στις εκλογές της 17ης Σεπτεμβρίου 2023 και όσοι και όσες είναι μέλη του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και είναι καταχωρημένοι στο μητρώο μελών. Νέα μέλη δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής και ψήφου.

4. Πως ψηφίζω από το εξωτερικό;

Για τους κατοίκους του εξωτερικού, η ψηφοφορία θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023 από ώρα 0:00 (μεσάνυχτα Σαββάτου προς Κυριακή) μέχρι τις 8:00 μ.μ. της Κυριακής 24 Σεπτεμβρίου. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα εγγεγραμμένα μέλη και όσα είχαν εγγραφεί στον i-syriza μέχρι και Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2023.

5. Τι πρέπει να έχω μαζί μου;

Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης ή Βιβλιάριο Υγείας ή 'Αδεια Διαμονής ή Visa ή Μπλε Βεβαίωση.

6. Για τη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία, οι ψηφοφόροι καλούνται να καταβάλουν εκλογική συνδρομή 2 ευρώ.

Εξαιρούνται οι άνεργοι και οι νέοι και νέες έως 30 ετών καθώς και εκλογείς που δεν μπορούν να καταβάλουν το ποσό αυτό.





