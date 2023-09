Πολιτική

Αχτσιόγλου για Κασσελάκη: Δεν έκανε γλωσσικό ολίσθημα, είναι ανέτοιμος

Η υποψήφια για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε για το email Κασσελάκη και αντιπαρέβαλλε τις πολιτικές της θέσεις.

«Την Κυριακή ψηφίζουμε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης της χώρας. Πρόκειται για ένα κορυφαίο θεσμικό, πολιτειακό και πολιτικό λειτούργημα. Και πρέπει κανείς να αποφασίζει με βάση το πολιτικό σχέδιο και την ετοιμότητα του προσώπου να αναλάβει την ευθύνη για έναν τέτοιο ρόλο και μία τέτοια θέση», δήλωσε η Έφη Αχτσιόγλου στο “STAR”.

Αναφερόμενη στην τοποθέτηση του Στέφανου Κασσελάκη για το «κρατίδιο δικό τους», η Έφη Αχτσιόγλου είπε: «Δεν έκανε γλωσσικό ολίσθημα ο Στέφανος Κασσελάκης, είναι ανέτοιμος, παρά το γεγονός ότι ανακάλεσε».

«Με το πολιτικό πρόγραμμα που εισηγούμαι, με την εμπειρία μου, με την κοινοβουλευτική μου παρουσία και με το οργανωτικό μοντέλο που κατέθεσα για τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., μπορούμε να έχουμε νικηφόρα πορεία», σημείωσε αναφερόμενη στην υποψηφιότητά της για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, ενώ για τον συνυποψήφιό της τόνισε: «Πώς θα νικήσει; Πώς θα αντιπαρατεθεί με τον κ. Μητσοτάκη αν δεν είναι στη Βουλή;».

«Πρέπει να θέσουμε εμείς τον πήχη στα επίδικα της εποχής. Στη λειτουργία του κράτους, στην οικονομία, στην εργασία, στα δικαιώματα. Να καταθέσουμε προτάσεις και θέσεις στο ελληνικό κοινοβούλιο, όχι απλά να απαντάμε στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «για παράδειγμα όχι μόνο να κάνουμε αντιπολίτευση για το αν είναι λογικό να δουλεύει κανείς 13 ώρες την ημέρα ή απλήρωτες υπερωρίες, αλλά να καταθέσουμε εμείς την πρότασή μας για 35ωρο. Αυτό θα το κάνω με νομοσχέδιο τις πρώτες 20 μέρες της θητείας μου εφόσον εκλεγώ».

Το δεύτερο ζήτημα, υπογράμμισε, είναι «να βρεθούμε παντού στην ελληνική κοινωνία, στους εργαζόμενους, στους ανέργους, στα συνδικάτα στα επιμελητήρια, στους επαγγελματικούς συλλόγους, να συνομιλήσουμε, να ακούσουμε να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε τις προτάσεις μας», έτσι «συσφίγγοντας τους κοινωνικούς δεσμούς μας, γιατί εκεί έχει ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. αναφορά, είναι ένα λαϊκό κόμμα, μπορεί πραγματικά να ξανακερδίσει, να γίνει πλειοψηφικό και άρα να δώσει τη δυνατότητα προοδευτικής κυβέρνησης στον τόπο».

Για το email που επικαλέστηκε ο κ. Κασσελάκης, δήλωσε ότι «μου έστειλε ένα email με κάποιες ιδέες» και «λίγο μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας μου ο κ. Κασσελάκης μού δήλωσε τη στήριξή του, λέγοντας ότι τον καλύπτει και μπορεί να δώσει προοπτική». Η κ. Αχτσιόγλου υπογράμμισε, παράλληλα, ότι «όσες φορές έχω ζητήσει να γίνει ένας δημόσιος διάλογος -γιατί το θέμα δεν είναι να πετάμε μια ατάκα αλλά να συζητάμε πολιτικά- δεν έλαβα μία θετική απάντηση. Σε ένα από τα ελάχιστα ζητήματα που έχει αναφερθεί συγκεκριμένα, στη θέσπιση “επαγγελματικού στρατού”, υπάρχουν τεράστια ζητήματα για την άμυνα της χώρας και δεν υπήρξαν απαντήσεις, αλλά αναδιπλώσεις, ανασκευή ή και αντίπαλη θέση από ανθρώπους που τον στηρίζουν».

Ανέφερε, τέλος, πως «δεν κατανοώ ποιο είναι το επιχείρημα του κ. Κασσελάκη. Ότι μου έστειλε ένα email και επειδή δεν του απάντησα κατεβαίνει για Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.; Ή κατεβαίνει επειδή δεν τον έκανα μέλος της ομάδας μου;».

