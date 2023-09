Κοινωνία

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για τριήμερη κακοκαιρία με καταιγίδες

Από την Δευτέρα ξεκινά η επιδείνωση του καιρού. Που και ποιες περιοχές θα “χτυπηθούν” εντονότερα. Τι αναφέρει η πρόγνωση καιρού για την Θεσσαλία.

Νέα κακοκαιρία αναμένεται να «χτυπήσει» τη χώρα τη Δευτέρα, μετά από ένα «καλοκαιρινό» Σαββατοκύριακο που ο καιρός θα θυμίζει καλοκαίρι.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, επιδείνωση προβλέπεται να παρουσιάσει ο καιρός στη χώρα μας από τη Δευτέρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν τη Δυτική, την Κεντρική και τη Βόρεια Ελλάδα. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά και τη Δευτέρα θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά τμήματα της Θεσσαλίας, την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία και πιθανόν το Ιόνιο. Την Τρίτη και την Τετάρτη θα επηρεαστούν περισσότερες περιοχές.

Πιο αναλυτικά:

Την Δευτέρα (25-09-2023) στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια προβλέπονται βροχές ενώ σποραδικές καταιγίδες τοπικά ισχυρές θα εκδηλωθούν κυρίως στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και πιθανόν το Ιόνιο. Σημειώνεται ότι στη Θεσσαλία θα επηρεαστούν κυρίως τα δυτικά τμήματα (νομοί Τρικάλων και Καρδίτσας) και τα δυτικά και βόρεια του νομού Λάρισας.

Την Τρίτη (26-09-2023) στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά (πλην της ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Στη Θεσσαλία τα μεγαλύτερα ύψη βροχής θα σημειωθούν κυρίως στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού Μαγνησίας, καθώς επίσης και στους νομούς Καρδίτσας, Τρικάλων και τις νότιες περιοχές του νομού Λάρισας.

Την Τετάρτη (27-09-2023) σε όλη σχεδόν τη χώρα προβλέπονται βροχές ενώ καταιγίδες τοπικά ισχυρές θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, την ηπειρωτική χώρα, την Εύβοια και το βόρειο Αιγαίο. Επισημαίνεται ότι στη Θεσσαλία τα μεγαλύτερα ύψη βροχής θα εκδηλωθούν στο νομό Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων καθώς επίσης και στα ανατολικά τμήματα της Μαγνησίας. Ισχυρές καταιγίδες θα εκδηλωθούν επίσης και στην περιοχή των Σποράδων.

