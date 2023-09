Κοινωνία

Διαρρήκτες “άδειασαν” μαγαζί δίπλα από αστυνομικό τμήμα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει τους ταχύτατους δράστες να “τρυπώνουν” στο κατάστημα και να φεύγουν ανενόχλητοι.

-

Χρειάστηκαν λίγο περισσότερο από μόλις 10 δευτερόλεπτα οι δράστες της διάρρηξης σε μαγαζί με παγωτά, στην Θεσσαλονίκη, για να μπουν και να βγουν από το κατάστημα, έχοντας αρπάξει την λεία τους.

Το κατάστημα, όπως λέει ο ιδιοκτήτης του, βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης, στο οποίο διαρκώς κυκλοφορεί κόσμος ακόμη και την νύχτα, μπροσρά από το μαγαζί συνήθως κάνουν πιάτσα τα ταξί και όμως αυτό δεν αποθάρρυνε τους διαρρήκτες.

Μάλιστα, οι «ποντικοί» φαίνεται ότι αδιαφόρησαν τελείως και για το γεγονός πως σε απόσταση λίγων μέτρων από τον στόχο τους βρίσκεται ένα…. Αστυνομικό Τμήμα και βάσει αποτελέσματα μάλλον ορθώς δεν ανησύχησαν, αφού ουδείς αντελήφθη την διάρρηξη πριν από το πρωί, όταν ο ιδιοκτήτης πήγε για να ανοίξει το μαγαζί!

Παρακολουθήστε όσα είπε ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα»:





Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης - Ινφαντίνο: η οπαδική βία, το δώρο και η “κόκκινη κάρτα” σε υπουργούς

ΗΠΑ: Ο Μενέντεζ αποχωρεί από την προεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για τριήμερη κακοκαιρία με καταιγίδες