Πολιτική

Κασσελάκης - Αχτσιόγλου: Η σκληρή κόντρα, τα βίντεο και οι στιγμές χαλάρωσης

Σκληρούς χαρακτηρισμούς αντάλλαξαν οι δύο υποψήφιοι Πρόεδροι του ΣΥΡΙΖΑ την Παρασκευή, ωστόσο το Σάββατο είναι τελείως διαφορετικό

Ρεπορτάζ των Γιάννη Τσακίρη, Αντιγόνης Θάνου και Θάνου Κλωνόπουλου για το δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

Λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες στον ΣΥΡΙΖΑ για την ανάδειξη της νέας ηγεσίας οι δυο μονομάχοι ανταλλάσσουν πυρά με σκληρές εκφράσεις και πισώπλατα μαχαιρώματα. Ο Στέφανος Κασσελάκης μετά το σοβαρό ατόπημα με τη δήλωση για τα Κατεχόμενα που χαρακτήρισε “κρατίδιο τους” επιχείρησε να περάσει στην αντεπίθεση στοχοποιώντας την συνυποψήφια του, μέσα από ένα βίντεο στα social media,

Ο Στέφανος Κασσελάκης αναφέρει χαρακτηριστικά «Απαντάω σε ό,τι χειρότερο γράφτηκε μετά το λεκτικό μου ατόπημα. Όλα εδώ. Μπροστά σας, αδιαμεσολάβητα. «Δεν φταίει που δεν ξέρει καλά ελληνικά, είναι άσχετος». Έχω πολλές φορές αρθρογραφήσει στον αμερικανικό Τύπο για τα εθνικά μας θέματα και τα εθνικά μας δίκαια. Δυστυχώς, στα αγγλικά η σχετική ορολογία είναι εντελώς διαφορετική. Δεν είμαι τέλειος, σαν εκείνους που έφτιαξαν τον νόμο Κατρούγκαλου».

Συνεργάτες της Έφης Αχτσιόγλου απαντησαν ότι «Ο κ. Κασσελάκης θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός. Για λόγους εσωκομματικής αντιπαράθεσης έχει φτάσει να επιτίθεται ακόμα και κατά της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα. Επιτίθεται στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, υιοθετώντας την κατάπτυστη προεκλογική ατζέντα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Χρειάζεται να επιδείξει, λίγες ώρες πριν τις κάλπες, ψυχραιμία και νηφαλιότητα».

Η Έφη Αχτσιόγλου από την πλευρά της δεν έδειξε να πείθεται ότι ήταν απλά ένα γλωσσικό ατόπημα και όπως είπε σε συνέντευξη της στο STAR, «Δεν έχω την αίσθηση ότι επρόκειτο περί γλωσσικού ολισθήματος. Παρόλα αυτά όντως ανακάλεσε, όντως ανακάλεσε ο συνυποψήφιος. Βέβαια αυτό που και ο ίδιος είπε, ομολόγησε την ανετοιμότητα του να ανταποκριθεί με την ευθύνη που συνεπάγεται αυτή η θέση. Δηλαδή όταν λέει ότι θέλω κάποιους μήνες να προετοιμαστώ, ομολογεί και ο ίδιος την ανετοιμότητα».

Απαντώντας στις βολές εναντίον του ότι «Αποκάλυψε την ατζέντα του, δεν είναι πατριώτης», ο Στέφανος Κασσελάκης λέει «Αποκάλυψα ότι… στα ελληνικά θέλω δουλειά. Εγώ πατάω στην πολιτική παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου και του Αλέξη Τσίπρα στην εξωτερική πολιτική και στα εθνικά μας θέματα. Δεν έχω στο πλευρό μου κανέναν βουλευτή που να θεωρεί τη μουσουλμανική μειονότητα τουρκική. Δεν έχω στο πλευρό μου κανέναν βουλευτή που να πιστεύει ότι δεν υπήρξε γενοκτονία των Ποντίων. Τα ερωτήματα περί πατριωτισμού αλλού, όχι σ’ εμένα».

Καυγάς ξέσπασε και για το mail που παρουσίασε ο Στέφανος Κασσελάκης με το οποίο κατέθετε προτάσεις προς την Έφη Αχτσιόγλου τον Ιούλιο χωρίς ωστόσο να πάρει απάντηση.

«Είμαι αναγκασμένος να πω ότι απευθύνθηκα στην Έφη Αχτσιόγλου τον Ιούλιο όταν ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της στέλνοντας προτάσεις για να τις βάλει αν ήθελε στο πρόγραμμά της. Δεν μου απάντησε ποτέ. Είναι δικαίωμα της όμως εγώ θεώρησα ηθική υποχρέωση να συνεισφέρω στον αγώνα της. Δεν είχα κανέναν αυτοσκοπό και αυτοπροβολή. ήθελα το μαζί και δεν το βρήκα», ανέφερε ο πρώτος του πρώτου γύρου των εσωκομματικών εκλογών στον ΣΥΡΙΖΑ.

Η Έφη Αχτσιόγλου του απάντησε «Δεν κατανοώ το επιχείρημα. Το επιχείρημα είναι ποιο; Ότι έστειλα ένα μειλ στην κα Αχτσιόγλου και επειδή δεν μου απάντησε κατεβαίνω Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ; Δεν καταλαβαίνω τη σύνδεση του επιχειρήματος. Ή επειδή δεν με έκανε μέλος της ομάδας της κατεβαίνω Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ; Εδώ λίγο τα πράγματα είναι σοβαρά και θα ήθελα να τα βάλω στο επίπεδο της σοβαρότητας τους. Ποιο είναι το πολιτικό σχέδιο, δεν έχω κατανοήσει; Να γίνει επαγγελματικός στρατός στη χώρα; Πολύ καλά και τι θα γίνει με την άμυνα της χώρας; Αυτό σημαίνει ότι οι νέοι άνθρωποι που είναι φτωχότεροι θα υπηρετούν ενώ οι πλουσιότεροι δεν θα υπηρετούν;»

Παρά το εμφυλιοπολεμικό κλίμα και οι δύο δηλώνουν πως δεν τίθεται θέμα για την ενότητα του κόμματος την επομένη των εκλογών. Το πρωί του Σαββάτου, ο Στέφανος Κασσελάκης μίλησε σε εκδήλωση στο Ωδείο Αθηνών. Λίγο νωρίτερα ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το τελευταίο του προεκλογικό σποτ, γράφοντας «Σήμερα δε μιλάω μόνο σε εσάς που με στηρίξατε. Μιλάω στους 150.000 που αναστήσατε τον ΣΥΡΙΖΑ. Σας ζητώ τώρα να είμαστε μαζί. Γιατί ο νέος Πρόεδρος χρειάζεται τη δύναμη όλων. Γιατί θα είναι Πρόεδρος όλων. Όχι για τη μεταπολιτική αλλά για την πολιτική μετά τη Δεξιά του Μητσοτάκη». .

Σήμερα δε μιλάω μόνο σε εσάς που με στηρίξατε. Μιλάω στους 150.000 που αναστήσατε τον ΣΥΡΙΖΑ.

Σας ζητώ τώρα να είμαστε μαζί.

Γιατί ο νέος Πρόεδρος χρειάζεται τη δύναμη όλων.

Γιατί θα είναι Πρόεδρος όλων.

Όχι για τη μεταπολιτική αλλά για την πολιτική μετά τη Δεξιά του Μητσοτάκη. pic.twitter.com/GaGCA3FIB7 — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) September 23, 2023

Ημερα ξεκούρασης για την Εφη Αχτσιογλου και ημέρα αφιερωμένη στον μικρό Αρη τον γιο της, ο οποίος όπως μας δήλωσε η υποψήφια για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, την στερήθηκε αρκετά τις τελευταίες ημέρες. Η Εφη Αχτσιογλου εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαλαρή αφιερώνοντας όπως είπε την σημερινή ημέρα για τις υποχρεώσεις της μάνας. Νωρίς το πρωί περπατώντας πήγαν στην παιδική χαρά όπου και έπαιξαν για αρκετή ώρα μαζί με φίλους, με τον δίχρονο γιο της Εφης Αχτσιογλου να δείχνει αδυναμία στα όργανα γυμναστικής και με την τρυφερή μαμά να τονίζει συνέχεια ότι ο 2χρονος Αρης μοιάζει πιο πολύ στην μαμά του.

Για εκλογική διαδικασία αύριο δήλωσε ότι μπορει να γυρίσει το παιχνίδι για αυτό και είναι αισιόδοξη.

Στις δηλώσεις που έκανε στο Χαλάνδρι, πριν την βόλτα μαμάς - γιού, εμφανίστηκε ενωτική, θέλησε να ρίξει τους τόνους της αντιπαράθεσης των τελευταίων ημερών, ενώ χαρακτήρισε τον εαυτό της "στρατιώτη" της παράταξης και ότι από Δευτερα ανεξάρτητου αποτελέσματος όλοι θα εργαστούν για τους ίδιους σκοπούς της παράταξης.

Παρακολουθήστε το ρεπορτάζ από το δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

Αργότερα,σ ε δήλωση της η κ. Αχτσιόγλου ανέφερε «Γιατί ψηφίζουμε αύριο; Έχουμε ακούσει πολλά. Όμως τα πράγματα είναι απλά: Αύριο ψηφίζουμε για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και τι είναι αυτό που θα καθορίσει την απόφασή μας; Είναι η επιρροή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; Είναι η εμπειρία στον στίβο της πολιτικής; Είναι το χαμόγελο; Είναι τα συνθήματα; Ενδεχομένως όλα αυτά έχουν σημασία. Όμως εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Πάνω από όλα είναι το περιεχόμενο της πολιτικής. Πολιτική με γνώση, σχέδιο και σαφείς στόχους. Πολιτική σύγκρουσης με τις αδράνειες και τα συμφέροντα. Πολιτική για τους πολλούς και τις πολλές. Μόνο έτσι θα εγγυηθούμε την ενότητα και τη διεύρυνση της παράταξής μας. Μόνο έτσι θα νικήσουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο έτσι θα φέρουμε μια νέα προοδευτική εποχή για τους πολίτες. Είμαι εδώ γιατί εγώ μπορώ. Εγώ με τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. μπορούμε. Την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου όλοι και όλες στην κάλπη. Γιατί δεν παίζουμε με την πολιτική. Κάνουμε πολιτική».

