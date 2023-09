Πολιτική

Πολιτική Προστασία - “ΑΙΓΙΣ”: “Τροχάδην” για υλοποίηση του προγράμματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιτάχυνση των διαδικασιών για την αναβάθμιση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας σε όλη την χώρα. Τι προβλέπει ο σχεδιασμός.

-

Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την υλοποίηση όσων προβλέπει το πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ» με στόχο την ολική αναβάθμιση του μηχανισμού της Πολιτικής Προστασίας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με πηγές της Πολιτικής Προστασίας από τα μέσα Οκτωβρίου αναμένεται να εκκινήσουν οι διαγωνισμοί για την αναβάθμιση και ενίσχυση των μετεωρολογικών σταθμών καθώς και εκείνοι για την προμήθεια μετεωρολογικών ραντάρ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν πηγές της Πολιτικής Προστασίας, από τις αρχές Ιουλίου, με ενέργειες του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλια, επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες ωρίμανσης με αποτέλεσμα οι διαγωνισμοί για τα παραπάνω να βγουν στον αέρα από την Κοινωνία της Πληροφορίας, στα μέσα Οκτωβρίου.

Ειδικότερα, σχετικά με τους μετεωρολογικούς σταθμούς προβλέπεται η προμήθεια 50-60 συστημάτων υδρολογικών αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών, 12 συστημάτων αισθητήρων ηλεκτρικών εκκενώσεων, 2 συστημάτων δορυφορικών σταθμών, 2 συστημάτων σταθμών βάσης καθώς και 2 συστημάτων λήψης, επεξεργασίας και οπτικοποίησης δορυφορικών δεδομένων. Ακόμη, τον επόμενο μήνα αναμένεται να βγουν στον αέρα οι διαγωνισμοί και για την προμήθεια μετεωρολογικών ραντάρ και συγκεκριμένα από 6 -8 μετεωρολογικά ραντάρ, ενός συστήματος «nowcasting», δηλαδή πρόβλεψης καιρού σε πολύ βραχυπρόθεσμη περίοδο καθώς και ενός συστήματος παραγωγής αυτοματοποιημένων ενημερώσεων και προειδοποιήσεων.

Το κόστος των παραπάνω παρεμβάσεων υπολογίζεται να ξεπεράσει τα 40 εκατομμύρια ευρώ, την ώρα που το πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ» είναι συνολικού προϋπολογισμού 1,97 δισ. ευρώ.

Το εθνικό πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ» περιλαμβάνει μια σειρά από ποικίλες αλλά και στοχευμένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση υποδομών και τεχνικού εξοπλισμού, την αναβάθμιση δεξιοτήτων ανθρωπίνων πόρων και του γνωσιακού υπόβαθρου, την ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και την προώθηση της καινοτομίας στον τομέα Πολιτικής Προστασίας.

Το πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ» χωρίζεται σε τέσσερις άξονες που αφορούν την αναβάθμιση υποδομών και εγκαταστάσεων, τα συστήματα προειδοποίησης και μέσα πρόληψης, τον εξοπλισμό και τα μέσα υποστήριξης και συντονισμού καθώς και τον επιχειρησιακό εξοπλισμό και τα μέσα αντιμετώπισης.

Η ενίσχυση, αναβάθμιση και η προμήθεια νέων συστημάτων πρόληψης και μέτρησης τίθεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Μέχρι το τέλος του φετινού Δεκεμβρίου έως τις αρχές του Ιανουαρίου 2024 αναμένεται να εκκινήσουν οι σχετικοί διαγωνισμοί που θα αφορούν συστήματα πρόληψης και μέτρησης για κινδύνους από πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς και ηφαίστεια καθώς και για τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Όπως επισημαίνουν πηγές της Πολιτικής Προστασίας, το έργο βρίσκεται σε φάση μελέτης και προβλέπει την προμήθεια νέων συστημάτων πρόληψης και μέτρησης καθώς και την ενίσχυση και αναβάθμιση των υφιστάμενων δικτύων με σύγχρονη τεχνολογία, με το κόστος του να υπολογίζεται στα 52 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο του σχεδιασμού μπαίνει και η επόμενη αντιπυρική περίοδος με σκοπό την αναβάθμιση της προετοιμασίας και την ενίσχυση της πρόληψης. Για το λόγο αυτό, επιταχύνονται οι διαδικασίες για την προμήθεια drones ανίχνευσης και κατάσβεσης, έργο που υπολογίζεται γύρω στα 13,6 εκατομμύρια ευρώ. Όπως τονίζουν κύκλοι του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με ενέργειες του υπουργού, Β. Κικίλια, επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες ωρίμανσης για την προμήθεια drones ανίχνευσης και κατάσβεσης και προστέθηκαν κι άλλες προδιαγραφές προκειμένου στην έναρξη της ερχόμενης αντιπυρικής περιόδου να έχουν παραληφθεί όσο το δυνατόν περισσότερα drones. Έμφαση θα δοθεί και στην προστασία και την αντιπυρική θωράκιση των αρχαιολογικών χώρων. Ειδικότερα, σύμφωνα με πηγές της Πολιτικής Προστασίας, έπειτα από την επιτάχυνση των διαδικασιών ωρίμανσης, αναμένεται μέσα στον Οκτώβριο να «βγει στον αέρα» ο διαγωνισμός για τα συστήματα πυρανίχνευσης και προειδοποίησης για αρχαιολογικούς χώρους, έργο που υπολογίζεται ότι ανέρχεται στα 12,4 εκατομμύρια ευρώ.

Πηγη: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης - Ινφαντίνο: η οπαδική βία, το δώρο και η “κόκκινη κάρτα” σε υπουργούς

ΗΠΑ: Ο Μενέντεζ αποχωρεί από την προεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για τριήμερη κακοκαιρία με καταιγίδες