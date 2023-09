Κοινωνία

Νέος Κόσμος: Φωτιά σε διαμέρισμα

Άμεση κινητοποίηση δυνάμεων της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο.

Συναγερμός σήμανε στο Πυροσβεστικό Σώμα το πρωί του Σαββάτου για φωτιά στον Νέο Κόσμο.

Η πυργκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πολκυκατοικίας επί της οδού Μενεκράτους 24, στον Νέο Κόσμο.

Άμεσα έφθασαν επί τόπου 12 πτυροσβέστες με 3 υδροφόρα οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Ευτυχώς οι ένοικοι έσπευσαν να βγουν απο το κτήριο, χωρίς κάποιος να διατρέξει κίνδυνο ζωής.

Περοπου μισή ώρα μετά την κλήση στο 199, οι πυροσβέστες κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες στο διαμέρισμα.

