Κοινωνία

Κάρλα - Αγνοούμενος ψαράς: αγωνιώδεις έρευνες για δεύτερη μέρα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με βάρκες αλλά και από ξηράς συνεχίζεται η αναζήτηση ιχνών του άνδρα που χάθηκε στην λίμνη.

-

Για δεύτερη ημέρα συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του 43χρονου ψαρά, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται στη λίμνη Κάρλα, από το πρωί της Παρασκευής

Ο αγνοούμενος, πήγε να ψαρέψει στην Κάρλα, μαζί με τον αδερφό του.

Ήδη από την Παρασκευή το πρωί, πυροσβέστες με διασωστικές λέμβους της 4ης και 8ης Ε.Μ.Α.Κ. καθώς και αστυνομικοί και εθελοντές από ξηράς αναζητούν ίχνη του 43χρονου.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Είχε “φυλακισμένες” μάνα και κόρη για 2 χρόνια - Προσπάθησε να πνίξει την 22χρονη

ΕΦΚΑ: Δικαστήριο στέλνει στην φυλακή επιχειρηματία για χρέη από εισφορές

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για τριήμερη κακοκαιρία με καταιγίδες

Gallery