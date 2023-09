Αθλητικά

Γουαδαλαχάρα – Σάκκαρη: Σπουδαία εμφάνιση και πρόκριση στον τελικό

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, κάνει ένα εκπληκτικό τουρνουά και έχει φτάσει στον τελικό χωρίς να χάσει σετ.

Η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε στον τελικό του τουρνουά τένις WTA 1000, που φιλοξενείται στην Γουαδαλαχάρα, καθώς επικράτησε στον ημιτελικό της Γαλλίδας, Καρολίν Γκαρσιά με 6-3, 6-0, μετά από μία ώρα και 11 λεπτά.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία από την ερχόμενη Δευτέρα (25/9) θα βρίσκεται στο Νο 6 της παγκόσμιας κατάταξης, ξεπέρασε την αγωνιστική πτώση που παρουσίασε στο πρόσφατο παρελθόν και θα διεκδικήσει το τρόπαιο στο τουρνουά, με αντίπαλο την Αμερικανίδα, Καρολάϊν Ντολχάϊντ (Νο 111 στον κόσμο).

Η Σάκκαρη προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης, χωρίς να χάσει σετ και είναι το λογικό φαβορί για τον τίτλο, ενώ η Ντολχάϊντ, απέκλεισε την συμπατριώτισσα της, Σοφία Κένιν (Νο 53 στον κόσμο) με 7-5, 6-3, μετά από μία ώρα και 25 λεπτά.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι είναι η δεύτερη διαδοχική φορά που η Σάκκαρη προκρίνεται στον τελικό του συγκεκριμένου τουρνουά, καθώς πέρυσι ηττήθηκε από την Αμερικανίδα, Τζέσικα Πεγκούλα.

«Είπα από την πρώτη ημέρα του τουρνουά, πως ένιωθα ότι αυτή θα είναι μία καλή εβδομάδα», σχολίασε η Σάκκαρη λίγο μετά την πρόκριση της και πρόσθεσε: «Ξεπέρασα πολλά εμπόδια και δύσκολα συναισθήματα. Δεν θέλω να κοιτάξω πίσω στο US Open γιατί είναι παρελθόν, αλλά είμαι τόσο χαρούμενη που επέστρεψα στον τελικό. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω κάτι καλύτερο. Στόχος μου σήμερα ήταν να απολαύσω τον αγώνα και να διασκεδάσω. Γιατί αυτά είναι συναισθήματα που δεν έχω νιώσει εδώ και πολύ καιρό. Και αύριο, θα έχω τον ίδιο στόχο».

Όσον αφορά στην 25χρονη Ντολχάϊντ, επεσήμανε: «Αισθάνομαι ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη νίκη της καριέρας μου. Είμαι πολύ υπερήφανη για τον εαυτό μου και την ομάδα μου. Αλλά η δουλειά δεν έχει τελειώσει και ανυπομονώ για το αύριο γιατί δεν έχω παίξει ποτέ σε τόσο σημαντικό τελικό».

