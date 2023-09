Πολιτική

Αχτσιόγλου: Το μήνυμά της πριν από την κάλπη της Κυριακής

Μήνυμα προς τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε η Έφη Αχτσιόγλου, η οποία διεκδικεί την προεδρία του κόμματος.

Την ψήφο των μελών του ΣΥΡΙΖΑ ζητά με το τελικό της μήνυμα ενόψει της αυριανής επαναληπτικής εκλογής για την προεδρία του κόμματος, η Έφη Αχτσιόγλου:

Στο μήνυμά της αναφέρει:

«Γιατί ψηφίζουμε αύριο;

Έχουμε ακούσει πολλά.

Όμως τα πράγματα είναι απλά: Αύριο ψηφίζουμε για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Και τι είναι αυτό που θα καθορίσει την απόφασή μας;

Είναι η επιρροή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;

Είναι η εμπειρία στον στίβο της πολιτικής;

Είναι το χαμόγελο;

Είναι τα συνθήματα;

Ενδεχομένως όλα αυτά έχουν σημασία.

Όμως εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής.

Πάνω από όλα είναι το περιεχόμενο της πολιτικής.

Πολιτική με γνώση, σχέδιο και σαφείς στόχους.

Πολιτική σύγκρουσης με τις αδράνειες και τα συμφέροντα.

Πολιτική για τους πολλούς και τις πολλές.

Μόνο έτσι θα εγγυηθούμε την ενότητα και τη διεύρυνση της παράταξής μας.

Μόνο έτσι θα νικήσουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Μόνο έτσι θα φέρουμε μια νέα προοδευτική εποχή για τους πολίτες.

Είμαι εδώ γιατί εγώ μπορώ.

Εγώ με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μπορούμε.

Την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου όλοι και όλες στην κάλπη.

Γιατί δεν παίζουμε με την πολιτική.

Κάνουμε πολιτική».





