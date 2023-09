Καιρός

Καιρός: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες την Κυριακή

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού και εναρμονίζεται με την εποχή. Που θα είναι έντονα τα καιρικά φαινόμενα. Πόσο θα υποχωρήσει η θερμοκρασία. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις και βαθμιαία από βόρειες 3 με 5 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν στα βόρεια από ανατολικές διευθύνσεις και στα νότια από δυτικές 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και βόρεια και θα φτάσει στα βορειοδυτικά τους 25 με 27 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές κατά τόπους τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, αναμένονται αραιές νεφώσεις οι οποίες από το απόγευμα βαθμιαία θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά, ενώ τις βραδινές ώρες θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη, αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν, κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και τις βραδινές ώρες, κυρίως στη δυτική Μακεδονία σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και τις βραδινές ώρες 5 τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές, κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές τις πρωινές ώρες, ενώ τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στις υπόλοιπες περιοχές. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις και από το απόγευμα από βόρειες 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ. ΗΥ θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, αραιές νεφώσεις οι οποίες από τις μεσημβρινές ώρες θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 και στη νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι, στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και τις βραδινές ώρες 5 τοπικά 6 μποφόρ. Στα νότια βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία αναμένονται αραιές νεφώσεις οι οποίες από τις μεσημβρινές ώρες θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια προβλέπονται νεφώσεις με βροχές, ενώ καταιγίδες τοπικά ισχυρές θα εκδηλωθούν κυρίως στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία. τη δυτική και κεντρική Στερεά και πιθανόν το Ιόνιο. Σημειώνεται ότι στη Θεσσαλία θα επηρεαστούν κυρίως τα δυτικά τμήματα (νομοί Τρικάλων και Καρδίτσας) καθώς και τα δυτικά και βόρεια του νομού Λάρισας. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο βορειοανατολικοί 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στα δυτικά τους 24 με 26 και στα ανατολικά τους 29 με 31 βαθμούς κελσίου.

