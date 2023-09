Κόσμος

Μεξικό: Οκτώ πτώματα γυναικών εντοπίστηκαν σε εθνικό δρυμό

Η μακάβρια ανακάλυψη έγινε τρεις εβδομάδες μετά την εξαφάνιση επτά ανθρώπων στο Ακαπούλκο, οι οποίοι είχαν απαχθεί από κέντρο αποτοξίνωσης.

Οκτώ πτώματα εντοπίστηκαν τις τελευταίες ημέρες στον εθνικό δρυμό Ελ Βελαδέρο του Μεξικού, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή η Σορόκο Χιλ, επικεφαλής της συλλογικότητας «Μνήμη, Αλήθεια, Δικαιοσύνη», σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Ακαπούλκο.

Τα πτώματα ανακαλύφθηκαν μεταξύ Δευτέρας και Πέμπτης στον εθνικό δρυμό που βρίσκεται κοντά στο δημοφιλές τουριστικό θέρετρο, στην πολιτεία Γκερέρο.

