ΟΦΗ – Ατρόμητος: “Πάγωσε” στο 86’ το “Θ. Βαρδινογιάννης”

Για λίγο θα έπαιρναν τη νίκη οι Κρητικοί, που έχασαν το τρίποντο στα τελευταία λεπτά.

Το γκολ του Ντανζέλ Γιουμπιτάνα στο 86ο λεπτό, κράτησε «όρθιο» τον Ατρόμητο στο «Θ. Βαρδινογιάννης» (1-1) και χάρισε στους Περιστεριώτες έναν βαθμό κόντρα στον ΟΦΗ, στο παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 5ης αγωνιστικής της Super League. Οι Κρητικοί, που προηγήθηκαν με τον Λουίζ Φελίπε στο 33’ και είχαν δύο δοκάρια με τους Τοράλ και Μοσκέρα, έχασαν τεράστια ευκαιρία να κάνουν το «3Χ3» στην έδρα τους και να πιάσουν τον Ολυμπιακό στην κορυφή της βαθμολογίας (με ένα αγώνα περισσότερο). Ο δε Ατρόμητος παραμένει χωρίς νίκη μετά από 4 ματς (είχε αναβληθεί το παιχνίδι της πρεμιέρας με τον Παναθηναϊκό), ωστόσο, έσωσε τουλάχιστον τον ένα βαθμό σε ένα ματς που έμοιαζε... χαμένο ως το 86’.

Ο Ατρόμητος μπήκε λίγο πιο δυνατά στον αγώνα με διάθεση να αιφνιδιάσει τους γηπεδούχους και στο 4’ είχε την πρώτη καλή στιγμή του με το σουτ του Αντζιέλσκι που κόντραρε στον Πασαλίδη και πέρασε κόρνερ. Ο ΟΦΗ «απάντησε» στο 12’ με το σουτ του Φελίπε (άουτ) και στο 26’ με το πλασέ του Μπάκιτς (άουτ).

Οι Περιστεριώτες έχασαν μεγάλη ευκαιρία με τον Ρομπάιγ στο 29΄, όταν εκτέλεσε σωστά, αλλά ο Πασαλίδης έδιωξε πάνω στη γραμμή γλιτώνοντας την ομάδα του από βέβαιη παραβίαση. Ο ΟΦΗ ήταν τελικά εκείνος που πήρε «κεφάλι» στο σκορ στο 33’ με τον Λουίζ Φελίπε έπειτα από σέντρα του Αμπάντα, κάνοντας το 1-0 για τους Κρητικούς.

Ο Ατρόμητος ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με άλλη μία μεγάλη ευκαιρία, όταν από το γύρισμα του Ρομπάιγ, ο Βαλένσια πλάσαρε, αλλά η μπάλα κόντραρε στον Αμπάντα και χτύπησε στο αριστερό δοκάρι. Στο 57’ οι Βούρος και Τοράλ συνδυάστηκαν υπέροχα, ο Ισπανός πλάσαρε, αλλά ο Τσιντώντας απέκρουσε, με την μπάλα να χτυπάει στο οριζόντιο δοκάρι και να φεύγει κόρνερ.

Οι Κρητικοί είχαν άλλο ένα δοκάρι απ’ την υπέροχη ενέργεια του Μοσκέρα στο 77’, για να ακολουθήσει η «ψυχρολουσία» για τους γηπεδούχους στο 86’. Ο Έντερ Γκονζάλες βρήκε με εξαιρετική πάσα τον Γιουμπιτάνα μέσα στην περιοχή κι ο τελευταίος χωρίς να χρονοτριβήσει «εκτέλεσε» τον Σωτηρίου, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

Κίτρινες: Μεγιάδο, Βούρος, Πασαλίδης - Φριντζόνσον, Ασεβέδο, Γιουμπιτάνα, Κεσχρίντα

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΦΗ: Σωτηρίου, Βούρος, Πασαλίδης, Καρώ, Λάρσον, Μεγιάδο (65’ Γκλάζερ), Γκαγιέγκος (80’ Τοράρινσον), Μπάκιτς, Αμπάντα, Τοράλ (80’ Νέιρα), Λουίζ Φελίπε (72’ Μοσκέρα).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Τσιντώτας, Κεσχρίντα, Ασεβέδο, Τζαβέλλας, Ντε Μποκ, Γκονζάλες, Φριντζόνσον (46’ Κούντε), Ρομπάιγ (74’ Βέργος), Καμαρά (64’ Γιουμπιτάνα), Βαλένσια (81’ Κουέν), Αντζιέλσκι.