Οδηγός λεωφορείου του ΟΑΣΑ σε ΑμεΑ: Γιατί βγαίνεις αφού δεν μπορείς; Μη βγαίνεις! (βίντεο)

Την οργή της κοινής γνώμης έχει προκαλέσει η αντίδραση του οδηγού λεωφορείου που πρόσβαλε άνδρα με αμαξίδιο.

Το γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο που ανέβασε στο TikTok ο χρήστης αναπηρικού αμαξιδίου.

Πρόκειται για τη συνδιάλεξη που είχε με οδηγό λεωφορείου του ΟΑΣΑ, ο οποίος όταν του ζητήθηκε να ανοίξει τη ράμπα για να μπει, λίγο πολύ τον…μάλωσε.

Ο νεαρός πήγε να επιβιβαστεί από τη ράμπα του λεωφορείου, που όμως δεν λειτουργούσε.

Πήγε τότε στην μπροστινή πόρτα και τον ρώτησε αν λειτουργεί η ράμπα. «Δεν έχεις βοηθό ρε;» του απάντησε ο οδηγός.

«Όχι, βγαίνω μόνος μου», απάντησε ο νεαρός.

«Τότε γιατί βγαίνεις; Ε αφού δεν μπορείς! Να μην βγαίνεις!», ήταν η εξοργιστική απάντηση του οδηγού του λεωφορείου, που τελικά βοήθησε τον νεαρό να ανεβεί στο λεωφορείο και του είπε:

«Ρε συ το κράτος σου πληρώνει βοηθό. Όλα στην τσέπη…» του λέει.

«Πρώτα να πω ότι αυτή είναι η δεύτερη φορά που παίρνω λεωφορείο μόνος μου στην Ελλάδα. Πιστεύετε ότι αυτή η εμπειρία με βοήθησε ώστε να αρχίσω να κινούμαι περισσότερο με λεωφορεία ή όχι;» αναρωτιέται ο νεαρός.

«Ήθελα να πάω για έναν καφέ και το τίμημα ήταν ο εξευτελισμός», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Όπως είπε δε, όταν κάλεσε τον ΟΑΣΑ για να ρωτήσει αν ο οδηγός είναι υποχρεωμένος να βοηθήσει άτομο με αναπηρία να επιβιβαστεί στο λεωφορείο, του απάντησαν ότι, «απαγορεύεται να σηκωθεί από τη θέση του».

«Ο προσωπικός βοηθός δεν αντικαθιστά την υποχρέωση του κράτους για υποδομές προσβασιμότητας. Το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης το έχει ο ΟΑΣΑ και όχι ο οδηγός» κατέληξε.

