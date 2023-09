Αθλητικά

Red Bull Showrun by ALUMIL: “Άρωμα” Formula 1 στη Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Μοναδικές στιγμές για τους λάτρεις αλλά και τους οδηγούς της Formula 1 στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης.

H αδρεναλίνη και ο εκκωφαντικός ήχος του μονοθέσιου αγωνιστικού κατακλύζουν από άκρη σε άκρη τη Θεσσαλονίκη. Γρήγορες ευθείες, στροφές με απόλυτο έλεγχο, donuts και burnouts «μεταμορφώνουν» το πλακόστρωτο της εμβληματικής Νέας Παραλίας στο απόλυτο κέντρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η «καρδιά» της πόλης χτυπά σε ρυθμούς Formula 1, ένα αθλητικό γεγονός που συνέβη για πρώτη φορά στην Ελλάδα, προσελκύοντας χιλιάδες λάτρεις των μονοθέσιων.

Λίγο μετά την εκκίνηση, στις 17:30, ο καπνός από τα καμένα λάστιχα και τα θερμά χειροκροτήματα του κόσμου, που γέμισε ασφυκτικά το παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης συμπληρώνουν το μοναδικό σκηνικό. Εξάλλου το είπε και ο Patric Friesacher, οδηγός που «πιλοτάρισε» το μονοθέσιο της Red Bull, βγαίνοντας από το όχημα του μετά την τελευταία διαδρομή: «Σκοπεύω να κάψω πάρα πολύ λάστιχο. Σαν τη Θεσσαλονίκη δεν έχω δει πουθενά και έχω γυρίσει όλον τον κόσμο».

Η Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης, στο ύψος του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, από νωρίς το πρωί μετατράπηκε σε αγωνιστική πίστα και κατακλείστηκε από κόσμο. Μικροί και μεγάλοι φίλοι της Formula1 παρά τις υψηλές θερμοκρασίες -που ξεπέρασαν τους 30 βαθμούς Κελσίου- και κρατώντας ακόμη και ομπρέλες, στήθηκαν με τις ώρες πίσω από τα κιγκλιδώματα προκειμένου να πιάσουν μια καλή θέση και να απολαύσουν το εντυπωσιακό θέαμα. Οι χιλιάδες κόσμου που βρέθηκαν τελικά στον χώρο πήραν μεγάλες δόσεις από το δημοφιλές άθλημα και «είδαν» πολλά γκάζια.

Τα βλέμματα όλων συγκέντρωσε η πανίσχυρη RB8, το μονοθέσιο με τον V8 κινητήρα 2.400 κ.εκ., που αποδίδει 750 άλογα στις 18.000 στροφές ανά λεπτό, κατέκτησε επτά νίκες και 7 βάθρα το 2012, χαρίζοντας στην Oracle Red Bull Racing το τρίτο της νταμπλ, με τίτλους σε οδηγούς και κατασκευαστές.

Στο τιμόνι της μοναδικής RB8 κάθισε ο Αυστριακός Patrick Friesacher, ο μακροβιότερος οδηγός της Red Bull, που έχει οδηγήσει και στην F1 με τη Minardi στο πρώτο μισό του 2005, «σκίζοντας» το πλακόστρωτο του παραλιακού μετώπου και μαγεύοντας το κοινό. Ο οδηγός παρουσίασε την πραγματική δύναμη του κινητήρα V8 ξεσηκώνοντας σε κάθε γκαζιά το κοινό.

Το εντυπωσιακό μονοθέσιο της Red Bull μπορεί να έκλεψε τις εντυπώσεις και τα «φλας» του πλήθους αλλά ξεχωριστή παράσταση έδωσαν και οι… δυνατές μοτοσικλέτες.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης οι θεατές είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μοναδικές συγκινήσεις και από αέρος. Ένα αεροπλάνο και ένα ελικόπτερο προσέφεραν μοναδικά κόλπα σκίζοντας τους αιθέρες με θέα τον Θερμαϊκό Κόλπο, ενώ παράλληλα ένας αλεξιπτωτιστής με… κινητήρα στην πλάτη του, μαγνήτισε όλα τα βλέμματα.

Νωρίτερα, στη συνέντευξη Τύπου οι πιλότοι της Formula 1 μίλησαν για την εμπειρία τους στη Θεσσαλονίκη και έδειξαν από την αρχή πως ενθουσιάστηκαν με την πόλη και θα αναχωρήσουν με τις καλύτερες εντυπώσεις.

«Μου αρέσουν αυτά τα σόου. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στην Ελλάδα μου αρέσει παρά πολύ αυτό. Είχα πολύ θερμή υποδομή εδώ», ανέφερε ο Αυστριακός Patrick Friesache, τονίζοντας παράλληλα πως θα ήταν πολύ καλή ιδέα να πραγματοποιηθεί ένα Grand Prix στην Ελλάδα.

«Υπέροχη τοποθεσία, μια από τις καλύτερες διαδρομές που θα γίνει το showrun φέτος, έχει ευθεία και στροφές για εντυπωσιακό θέαμα», υπογράμμισε από την πλευρά του ο Tony Burrows από την αγωνιστική ομάδα της Red Bull. Αναφορικά με το μονοθέσιο RB8 που ανέλαβε το μεγαλύτερο κομμάτι του σόου, ο κ. Burrows είπε πως αν και έχουν γίνει κάποιες μετατροπές, είναι πάρα πολύ κοντά στην κατάσταση που ήταν όταν έτρεχε στη Formula 1.

«Επιδιώκουμε το μονοθέσιο να είναι όσο πιο κοντά στην πραγματικότητα. Έχει ανυψωθεί από το έδαφος και έχουν γίνει κάποιες ενέργειες για καλύτερο εξαερισμό του κινητήρα αλλά προσπαθούμε να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στην τελευταία φορά που αγωνίστηκε», δήλωσε χαρακτηριστικά και τόνισε πως «ο ήχος θα είναι πραγματικά εκκωφαντικός» και τελικά είχε απόλυτο δίκαιο.

Το Red Bull Showrun by ALUMIL έγινε με τη συνδιοργάνωση του δήμου Θεσσαλονίκης με τον δήμαρχο Κωνσταντίνο Ζέρβα, να εκφράζει την ικανοποίησή του και να δηλώνει πως λόγω του συγκεκριμένου γεγονότος χιλιάδες επισκέπτες έδωσαν το παρών στην πόλη και τα ξενοδοχεία ήταν sold out.

