Φιντάν για ελληνοτουρκικά: Υπάρχει πρόθεση να λύσουμε τα προβλήματα, το θέμα είναι πώς;

Οι δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας για τα ελληνοτουρκικά, από το «Σπίτι της Τουρκίας της Νέας Υόρκης».

«Υπάρχει πρόθεση να λύσουμε τα προβλήματα με την Ελλάδα, αλλά το πρόβλημα είναι το πως», δήλωσε μεταξύ άλλων ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο Σπίτι της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη, μετά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Χακάν Φιντάν, δήλωσε:

«Υπάρχει βούληση να επιλυθούν τα προβλήματα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας με αμοιβαίο σεβασμό. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να λυθούν, ειδικά στο Αιγαίο, θέτουμε τον οδικό χάρτη για το τι μπορούν να κάνουν και οι δύο πλευρές, για να ανακαλύψουμε τις δυνατότητες, να αυξήσουμε την επαφή κρατών και λαών και να αυξήσουμε τη θετική ατζέντα. Είναι δυνατόν να λυθούν τα μακροχρόνια προβλήματα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας σε ένα πιο ευημερούν περιβάλλον μετατρέποντάς τα σε ευκαιρία σήμερα; Το πρόβλημα είναι, πώς θα το πετύχουμε αυτό;

Πρέπει να βρούμε πώς θα διασφαλίσουμε τα περιφερειακά συμφέροντα χωρίς να χαθούν τα δικαιώματα της Τουρκίας. Η ελληνική πλευρά προσεγγίζει επίσης το θέμα με καλή πίστη, θα υπάρξουν πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα στο εγγύς μέλλον. Με την επίσκεψη του προέδρου μας στη Θεσσαλονίκη τον Δεκέμβριο, θα δούμε πώς θα γίνουν πράξη αυτές οι προσπάθειες».

