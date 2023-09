Αθλητικά

Πανσερραϊκός: Πρώτο “τρίποντο” στην έδρα του

Την πρώτη του νίκη κατάφερε ο Πανσερραϊκός, πανηγυρίζοντας στην έδρα του την επικράτηση επί της Λαμίας.

Ένα πεντάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο ήταν αρκετό για τον εξαιρετικό Πανσερραϊκό να «χτυπήσει» δύο φορές τη Λαμία και να πάρει τη νίκη με 2-0 στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Super League, κατακτώντας το πρώτο τρίποντό του στον εφετινό «μαραθώνιο» και πρώτο μετά από 14 χρόνια στη «μεγάλη» κατηγορία. Τα τέρματα των Άλεξιτς (66’) και Στάικου (70’) έκαναν τη... δουλειά για την σκληροτράχηλη ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία που επέστρεψε στη φυσική της έδρα κι ανέβηκε (έστω και με έναν αγώνα περισσότερο) στην 5η θέση της βαθμολογίας με 6 βαθμούς κι έδειξε πως ήρθε για να... μείνει στη Super League.

Ο Πανσερραϊκός ήταν καλύτερος σε όλη τη διάρκεια του αγώνα κι έχασε σημαντικές ευκαιρίες για να πάρει νωρίτερα το προβάδισμα. Αν και η Λαμία ήταν εκείνη που πλησίασε στο γκολ στο 25’ με τους Μαρτίνεθ και Καρλίτος που δεν κατάφεραν να σκοράρουν από καλή θέση, στη συνέχεια τα «λιοντάρια» κυριάρχησαν. Στο 32’ η κεφαλιά του Πεταυράκη πέρασε λίγο άουτ, ενώ στο 53’ ο Κοσέλεφ έκανε απίθανη απόκρουση στην κεφαλιά του Άλεξιτς.

Η πίεση του Πανσερραϊκού επιβραβεύτηκε στο 66’, όταν από το φάουλ του Πηλέα, ο Μπέργκστρομ έπιασε την πρώτη κεφαλιά, με τον Κοσέλεφ να αποκρούει εντυπωσιακά και τον Άλεξιτς να σημειώνει από κοντά το 1-0.

Τέσσερα λεπτά αργότερα (70’) οι γηπεδούχοι βρήκαν και δεύτερο γκολ με τον Πασχάλη Στάικο. Πιέζοντας ψηλά, έκλεψαν την μπάλα κι ο Στάικος έπιασε έναν «κεραυνό» εκτός περιοχής, νικώντας τον γκολκίπερ της Λαμίας για το 2-0 που «τελείωσε» ουσιαστικά το ματς...

Διαιτητής: Αριστείδης Βάτσιος (Δυτικής Αττικής)

Κίτρινες: Στάικος - Στάνκο, Ακούνια

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Πάμπλο Γκαρσία): Χόβαν, Αυλωνίτης, Μπέργκστρεμ, Πεταυράκης, Πηλέας, (86’ Ντανκερλούι) Δεληγιαννίδης, Ουεντραόγκο, Στάικος, Μούργος (64’ Χατζητραβός), Τομάς (46’ Μασκανάκης), Άλεξιτς (90’+4’ Μπάιροβιτς).

ΛΑΜΙΑ (Λεωνίδας Βόκολος): Κοσέλεφ, Βασιλαντωνόπουλος, Σιμόν, Τζανετόπουλος, Παούλαβετς, Στάνκο (64’ Σαντάνα), Νούνιες (79’ Τσιλιανίδης), Σλίβκα, Μαρτίνεθ (64’ Λόνγκο), Καρλίτος (84’ Ακούνια), Τσιλούλης (46’ Τόσιτς).