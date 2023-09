Κοινωνία

Άγιο Όρος: Νεκρός 38χρονος προσκυνητής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σορός του βρέθηκε στην παραλία της Μονής Γρηγορίου και ανασύρθηκε από στελέχη του Λιμενικού.

-

Στην ανάσυρση της σορού του Έλληνα προσκυνητή από την παραλία της Μονής Γρηγορίου, όπου βρέθηκε, προχώρησαν στελέχη του Λιμενικού του Αγίου Όρους.

Σκάφος του Λιμενικού, το οποίο ειδοποιήθηκε για το συμβάν περίπου στις 6 το απόγευμα, μετέφερε τη σορό του στο λιμάνι της Ουρανούπολης.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε νεκρός ο άνδρας είναι άγνωστες.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Είχε “φυλακισμένες” μάνα και κόρη για 2 χρόνια - Προσπάθησε να πνίξει την 22χρονη

Μάνος Χατζιδάκις: Η μεγαλύτερη μουσική ιδιοφυΐα της Ελλάδας

Καύσιμα - Παπαγεωργίου: Η βενζίνη θα φτάσει πάλι στα 2,20 ευρώ το λίτρο