Κορονοϊός - Εμβόλιο: Ο Μπάιντεν έκανε την επικαιροποιημένη δόση

Διπλός εμβολιασμός το Σάββατο για τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής, σύμφωνα με ανακοίνωση των ιατρών του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έκανε το επικαιροποιημένο εμβόλιο κατά της Covid-19, καθώς και το ετήσιο αντιγριπικό εμβόλιο, ανακοίνωσε χθες Σάββατο ο γιατρός του. «Ενόψει της περιόδου εμφάνισης κρυολογήματος και γρίπης, ο πρόεδρος παροτρύνει όλους τους Αμερικανούς να ακολουθήσουν το παράδειγμά του», ανέφερε ο αρχίατρος του Λευκού Οίκου, ο Κέβιν Ο’Κόνορ.

Ο 80χρονος Μπάιντεν είχε επίσης κάνει «πριν από αρκετές εβδομάδες» το νέο εμβόλιο κατά του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV), ο οποίος ευθύνεται για λοιμώξεις που μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα επικίνδυνες για μωρά και ηλικιωμένους.

Οι υγειονομικές αρχές των ΗΠΑ συνιστούν σε όλους τους Αμερικανούς άνω των 60 ετών να εμβολιαστούν κατά του RSV. Την προηγούμενη εβδομάδα ενέκριναν εξάλλου μια επικαιροποιημένη έκδοση εμβολίων κατά της Covid-19 από τις εταιρίες Pfizer και Moderna, που στοχεύει τις παραλλαγές του κορονοϊού που κυκλοφορούν στην παρούσα φάση.

Ο αριθμός των νοσηλειών που συνδέονται με την Covid-19 αυξάνεται τις τελευταίες εβδομάδες στις ΗΠΑ, αλλά η επιτυχία της νέας εκστρατείας εμβολιασμού είναι αβέβαιη: με την προηγούμενη ενισχυτική δόση είχε εμβολιαστεί μόλις το 17% του αμερικανικού πληθυσμού.

