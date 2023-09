Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κρήτη

Η επίσκεψη… του Εγκέλαδου ξύπνησε τα ξημερώματα τους κατοίκους στα νοτιοανατολικά του νησιού.

Σεισμική δόνηση 3,6 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, στις 05:12, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ιεράπετρας στην Κρήτη.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 66 χιλιόμετρα νότια - νοτιοανατολικά από τη Χρυσή Λασιθίου, με το εστιακό βάθος να βρίσκεται στα 6,2 χιλιόμετρα.

