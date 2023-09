Κόσμος

Ισραήλ: Αντικυβερνητική διαδήλωση από 100000 ανθρώπους (εικόνες)

Αισθητή και ηχηρή έκαναν την αντίδραση τους οι διαμαρτυρόμενοι στο Τελ Αβίβ και σε άλλες πόλεις του Ισραήλ. Για ποιους λόγους αντιδρούν οι πολίτες.

Περισσότεροι από 100.000 Ισραηλινοί διαδήλωσαν χθες Σάββατο στο Τελ Αβίβ κατά της κυβέρνησης Νετανιάχου. Ανάλογες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης σε αρκετές πόλεις του Ισραήλ.

Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που πυροδότησε η αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος του Ισραήλ, συνεχίζονται για 38η εβδομάδα.

Ένα τεράστιο πανό με κόκκινο φόντο έγραφε «Δικτάτορας κυνηγημένος» δίπλα σε μια φωτογραφία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο ισραηλινός πρωθυπουργός βρίσκεται στις ΗΠΑ, όπου πλήθος κόσμου εκφράζει σε κάθε ευκαιρία την αποδοκιμασία του για την προωθούμενη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος.

Στα τέλη Ιουλίου, αψηφώντας τις ογκώδεις διαδηλώσεις, το ισραηλινό κοινοβούλιο (Κνεσέτ) ενέκρινε τροπολογία που περιορίζει τη δυνατότητα του Ανωτάτου Δικαστηρίου να ακυρώνει κυβερνητικές αποφάσεις που κρίνει «ανάρμοστες».

Οι επικριτές της μεταρρύθμισης θεωρούν πως συνιστά απειλή για τη δημοκρατία στο Ισραήλ. Στον αντίποδα, η κυβέρνηση Νετανιάχου υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος είναι επιβεβλημένη προκειμένου να περιοριστούν «υπερβολικές» παρεμβάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου στο κυβερνητικό έργο. Μέχρι στιγμής, οι διαπραγματεύσεις με την αντιπολίτευση για την επίτευξη συμβιβασμού δεν έχουν αποδώσει καρπούς.

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ εξετάζει οκτώ προσφυγές κατά της επίμαχης τροπολογίας.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε την Παρασκευή στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση όταν ρωτήθηκε εάν θα σεβόταν απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου κατά της τροπολογίας.

«Θεωρώ πως πρέπει να σεβόμαστε τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου και ότι το Ανώτατο Δικαστήριο πρέπει να σέβεται τα νομοσχέδια που ψηφίζει η Κνεσέτ», είπε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

