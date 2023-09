Πολιτική

Κασσελάκης - Αχτσιόγλου: Ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει σήμερα Πρόεδρο

Μετά από μια εβδομάδα έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ των δυο μονομάχων, το κόμμα της αξιωματικές αντιπολίτευσης επιλέγει σήμερα Πρόεδρο.

Μετά από μία εβδομάδα δυναμικής αντιπαράθεσης μεταξύ του Στέφανου Κασσελάκη και της Έφης Αχτσιόγλου που επικράτησαν στον πρώτο γύρο, οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ψηφίζουν σήμερα από τις 08:00 μέχρι τις 20:00 για την εκλογή του επόμενου προέδρου του κόμματος.

Οι ψηφοφόροι μπορούν να προσέλθουν στα 538 εκλογικά τμήματα που έχουν οριστεί σε όλη τη χώρα. Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι ψήφισαν την περασμένη Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου και όσοι και όσες ήταν μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, καταχωρημένοι στο μητρώο μελών. Δεν μπορούν να πάρουν μέρος στη σημερινή διαδικασία νέα μέλη.

Ο Στέφανος Κασσελάκης ξεκινά από το 44,91% (66.156 ψήφοι) που πήρε την περασμένη Κυριακή, έναντι 36,18% (53.292 ψήφοι) που πήρε η κ. Αχτσιόγλου. Με τον κ. Κασσελάκη έχει συνταχθεί μετά από συνάντηση και κοινή δήλωση ο τέταρτος της εκλογικής αναμέτρησης Νίκος Παππάς, ο οποίος απέσπασε το 8,68% (12.787 ψήφοι). Με την κ. Αχτσιόγλου και σαφώς απέναντι στον κ. Κασσελάκη έχει συνταχθεί ο έτερος υποψήφιος της περασμένης Κυριακής Ευκλείδης Τσακαλώτος που βγήκε τρίτος με ποσοστό 8,93% (13.156 ψήφοι). Εναντίον του κ. Κασσελάκη είχε ταχθεί ήδη πριν τον πρώτο γύρο ο πέμπτος της αναμέτρησης Στέφανος Τζουμάκας που απέσπασε το 1,3% (1.917 ψήφοι).

Η επικράτηση του κ. Κασσελάκη και το ποσοστό που απέσπασε στον πρώτο γύρο θεωρήθηκε έκπληξη και προκάλεσε αντιδράσεις από κορυφαία στελέχη του κόμματος που πήραν δημόσια θέση εναντίον του με σκληρές πολιτικές δηλώσεις. Πολιτικές αιχμές κατά του συνυποψηφίου της είχαν και οι τοποθετήσεις της Έφης Αχτσιόγλου, τις οποίες δεν άφησε αναπάντητες στο τέλος της εβδομάδας ο Στέφανος Κασσελάκης, αν και η δική του καμπάνια ήταν περισσότερο θετική και εστιασμένη στα προσωπικά χαρακτηριστικά του ίδιου. Γύρω από τους δύο διεκδικητές συντάχθηκαν πολλά στελέχη του κόμματος, βουλευτές και πρώην βουλευτές.

Στιγμές έντασης δεν έλλειψαν την εβδομάδα που μας πέρασε όπως δείχνει και η παρέμβαση της γραμματέως και του αναπληρωτή γραμματέα της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι με κοινή τους δήλωση συνέστησαν ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση σε όλες τις πλευρές.

Το εντυπωσιακό στοιχείο της όλης διαδικασίας είναι ότι ο κ. Κασσελάκης που εμφανίστηκε στα κομματικά πράγματα λίγο πριν τις τελευταίες εκλογές και ξεκίνησε την καμπάνια του έναν μήνα πριν την εκλογή κατάφερε να επικρατήσει. Η έλλειψη εμπειρίας στα πολιτικά και κομματικά πράγματα είναι στοιχείο που επισήμαναν οι ανταγωνιστές του. Από την άλλη θεωρείται ότι η καμπάνια που έκανε με έμφαση στο ότι μπορεί να νικήσει τον πολιτικό του αντίπαλο και να βάλλει τον ΣΥΡΙΖΑ σε τροχιά εξουσίας καθώς και ότι δεν έχει εμπλοκή στα της περασμένης οκταετίας, έπαιξαν ρόλο στην επικράτησή του.

Η εκλογή είναι σημαντική καθώς σηματοδοτεί την έναρξη της μετά-Τσίπρα εποχής στον ΣΥΡΙΖΑ και ενώ είναι ανοικτά τα ερωτήματα του μετασχηματισμού και του πολιτικού και ιδεολογικού προσανατολισμού του ΣΥΡΙΖΑ. Οι δύο υποψήφιοι αρχηγοί έχουν διαφορετικούς προσανατολισμούς για το κόμμα που έστω και με μειωμένη εκλογικά δύναμη είναι η αξιωματική αντιπολίτευση και ο βασικός φορέας της κεντροαριστεράς στην Ελλάδα. Ο Στέφανος Κασσελάκης δεν κρύβει τον επηρεασμό του από το Αμερικανικό Δημοκρατικό Κόμμα και τον αντίστοιχο προσανατολισμό. Η Έφη Αχτσιόγλου αναφέρεται σε μία σύγχρονη αριστερά ευρωπαϊκού τύπου με μετριοπαθή χαρακτηριστικά. Ενδιαφέρον έχει και η θέση που θα πάρουν για τα εθνικά θέματα καθώς μάλιστα είναι ανοικτός ο ελληνοτουρκικός διάλογος. Και οι δύο σημειώνουν την προσήλωσή τους στην εξωτερική πολιτική του Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Κασσελάκης μετά το γλωσσικό ολίσθημα με το οποίο αποκάλεσε «κρατίδιο» το τουρκοκυπριακό ψευδοκράτος παρουσίασε τις βασικές του θέσεις με ένα βίντεο στο οποίο δηλώνει την πίστη του στην πατριωτική αριστερά του Ανδρέα Παπανδρέου. Ένα ακόμη ερώτημα που θέτουν παρατηρητές του πολιτικού βίου είναι, με δεδομένη την ένταση που επικράτησε, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ την επομένη θα είναι ενιαίο κόμμα.

Σταθερός στην επικοινωνιακή τακτική που ακολούθησε ο Στέφανος Κασσελάκης κάλεσε τον κόσμο να τον ψηφίσει με ένα δραματοποιημένο βίντεο υπό τον τίτλο «πώς ξεκίνησαν όλα», το οποίο ξεκινά από την πρόσκλησή του από τον Αλέξη Τσίπρα και συνδυάζοντας την επόμενη μέρα με την «κατηγορία» που εκτόξευσε εναντίον του ο Ευκλείδης Τσακαλώτος ότι «αποτελεί σύμπτωμα της μεταπολιτικής» καταλήγει: «…Σας ζητώ τώρα να είμαστε μαζί. Γιατί ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται τη δύναμη όλων. Γιατί ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρόεδρος όλων. Όχι για τη μεταπολιτική, αλλά για την πολιτική μετά. Μετά τη Δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μετά, για ένα Κράτος που δεν θα αφήνει τον πολίτη μόνο του. Μετά, για μια Ελλάδα που θα νιώθεις περήφανος να ζεις σ' αυτήν. Την περασμένη Κυριακή γίνατε η φωνή αυτού του τόπου. Αυτή την Κυριακή ελάτε να γίνουμε το μετά αυτού του τόπου. Ξημερώνει!».

Από την πλευρά της η Έφη Αχτσιόγλου στο τελικό της μήνυμα εμμένει στην ουσία και στο περιεχόμενο της πολιτικής και καταλήγει: «Πάνω από όλα είναι το περιεχόμενο της πολιτικής. Πολιτική με γνώση, σχέδιο και σαφείς στόχους. Πολιτική σύγκρουσης με τις αδράνειες και τα συμφέροντα. Πολιτική για τους πολλούς και τις πολλές. Μόνο έτσι θα εγγυηθούμε την ενότητα και τη διεύρυνση της παράταξής μας. Μόνο έτσι θα νικήσουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο έτσι θα φέρουμε μια νέα προοδευτική εποχή για τους πολίτες. Είμαι εδώ γιατί εγώ μπορώ. Εγώ με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μπορούμε».

Σε κάθε περίπτωση αν και ξεκινά με ένα σαφές προβάδισμα η σημερινή αναμέτρηση θεωρείται ντέρμπι

Ο πατέρας του Στέφανου Κασσελάκη, σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους, έξω από το σπίτι του υποψήφιου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε, «το Το κλίμα της τοξικότητας και της εχθροπάθειας δεν μας ταιριάζει, θέλουμε αγάπη, σεβασμό και συντροφικότητα. Στις 12 ο Στέφανος θα πάει στη Νέα Σμύρνη να ψηφίσει. Πιστεύουμε πως όλα θα πάνε καλά. Αισιοδοξία ο καλύτερος να κερδίσει».

Λίγο αργότερα, ο Στέφανος Κασσελάκης, μαζί με τον σύντροφο του, βγήκαν από το σπίτι τους για μια βόλτα με το σκύλο τους και απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους που τον περίμεναν «κάλεσε τους ψηφοφόρους να πάνε να ψηφίσουν». Λ;iγο αργότερα ανήρτησε ακόμη ένα βιντεο στα social media.

Σε ότι αφορά την εκλογική διαδικασία, λίγο πριν τις 11:00, είχαν ψηφίσει 27.737 άτομα, αριθμός διπλάσιος όσων είχαν ψηφίσει την ίδια ώρα, την περασμένη Κυριακή.

