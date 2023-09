Κοινωνία

Περιστέρι: Μπαράζ πυροβολισμών στην Θηβών τα ξημερώματα

Σύμφωνα με μαρτυρίες οι πυροβολισμοί έπεσαν σε επεισόδιο μεταξύ Ρομά. Στο ΚΑΤ μεταφέρθηκαν δυο τραυματίες από τα πυρά.

Επεισόδιο με πυροβολισμούς μεταξύ Ρομά, είχαμε γύρω στις 06:30, στην οδό Θηβών, στο ύψος του Περιστερίου.

Όταν έφτασαν εκεί οι αστυνομικοί δεν βρήκαν τίποτα αλλά είχαν μαρτυρίες για το περιστατικό και πως υπήρξαν τραυματίες που έφυγαν με αυτοκίνητα.

Λίγο αργότερα έγινε τηλεφώνημα από το ΚΑΤ στην Άμεση Δράση, ότι είχαν μεταφερθεί δυο Ρομά με τραύματα από πυροβολισμούς στα πόδια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν κινδυνεύει η ζωή των τραυματιών. Αστυνομικοί έσπευσαν στο ΚΑΤ για να πάρουν καταθέσεις προκειμένου να διαλευκάνουν την υπόθεση.

