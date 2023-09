Κοινωνία

Λίμνη Κάρλα – αγνοούμενος ψαράς: Εντοπίστηκε η βάρκα του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από την ΕΜΑΚ, είχαν εντοπιστεί αρχικά κάποια ευρήματα όπως το ντεπόζιτο της βάρκας με κομμένο το καλώδιο τροφοδοσίας και τα δίχτυα.

-

Κορυφώνεται η αγωνία για την ανεύρεση του 43χρονου ψαρά, ο οποίος αγνοείται για περισσότερες από 48 ώρες στην λίμνη Κάρλα.

Από την ΕΜΑΚ, είχαν εντοπιστεί αρχικά κάποια ευρήματα όπως το ντεπόζιτο της βάρκας με κομμένο το καλώδιο τροφοδοσίας, τα δίχτυα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του magnesianews.gr εντοπίστηκε και η βάρκα του.

Οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας και της ΕΜΑΚ για τον εντοπισμό του συνεχίζονται πυρετωδώς, ενώ υπενθυμίζεται πως ο τελευταίος που τον είδε είναι ο αδερφός του, ο οποίος έχει δώσει μια πρώτη κατάθεση στις Αρχές.

Σύμφωνα με τα όσα έχει αναφέρει, η βάρκα έβαζε νερά κι εκείνος έβγαλες τις γαλότσες του, βούτηξε στο νερό και κολύμπησε αρκετή ώρα μέχρι να βγει στη στεριά κι έτσι σώθηκε. Δεν έχει ιδέα όμως τι έγινε με τον αδερφό του. Ο άνδρας έδειξε στις Αρχές ορισμένα σημεία, όπου εκτιμά ότι έγινε το μοιραίο, χωρίς όμως η έρευνα να βγάλει αποτέλεσμα.

Ειδήσεις σήμερα:

Γουαδαλαχάρα: Η Σάκκαρη κατέκτησε το τρόπαιο (βίντεο)

Αττική: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή σε πολλούς Δήμους

Δεύτερη μεταμόσχευση καρδιάς χοίρου σε άνθρωπο (εικόνες)