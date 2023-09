Κοινωνία

Θεσσαλία – πλημμυροπαθείς: Στον καταυλισμό του Κουτσόχερου 100 οικογένειες

Η διαδικασία μεταφοράς των οικογενειών που έχουν μείνει άστεγοι μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας Daniel, θα ξεκινήσει άμεσα.

Στη φιλοξενία άστεγων πλημμυροπαθών αποσκοπούσε τελικά η πρόσφατη και αιφνιδιαστική απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου να εκκενώσει εσπευσμένα τον προσφυγικό καταυλισμό του Κουτσοχέρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ελευθερίας», με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, την οποία καλείται να εφαρμόσει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το αργότερο από αύριο Δευτέρα δεκάδες πλημμυροπαθείς θα μεταφερθούν στον (πρώην) προσφυγικό καταυλισμό προκειμένου άμεσα να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στέγης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεκάδες Θεσσαλοί οι οποίοι έμειναν ουσιαστικά άστεγοι μετά την καταστροφική επέλαση της κακοκαιρίας «Daniel» ζητούν να αντιμετωπισθεί άμεσα το πρόβλημα της στέγης.

Μεταξύ αυτών μια μητέρα δυο ανήλικων παιδιών από το Κεραμίδι Τρικάλων, οικογένειες από πλημμυρισμένα χωριά και κωμοπόλεις, όπως η Φαρκαδόνα και η Μαραθέα έχουν ήδη εγγραφεί σε μια «λίστα» προκειμένου ενδεχομένως και σήμερα, το αργότερο μέχρι αύριο, να μεταφερθούν στον καταυλισμό.

Μετά και την εκκένωση των προσφύγων, οι πρώτοι οικίσκοι (κοντέινερ) έχουν ήδη συντηρηθεί και επισκευαστεί για τη στέγαση των πρώτων κατοίκων όμορων περιοχών που η κλιματική κρίση σε συνδυασμό με την έλλειψη μακρόπνοου σχεδιασμού σε κυβερνητικό επίπεδο, τους μετέτρεψε σε «πρόσφυγες» στον ίδιο τους τον τόπο.

Όπως είναι γνωστό, ο οικισμός του Κουτσοχέρου εκκενώθηκε εσπευσμένα με τους περίπου 900 πρόσφυγες να μεταφέρονται σε άλλες Δομές της Νότιας Ελλάδας (Ριτσώνα, Θερμοπύλες κ.α.), με δεδομένο ότι τις πρώτες ημέρες της εκδήλωσης της κακοκαιρίας δεν υπήρχε οδική σύνδεση της Λάρισας με τη Βόρεια Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι η εντολή του Υπουργείου Μετανάστευσης έγινε γνωστή την περασμένη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου και σε λιγότερο από δυο 24ωρα οι πρόσφυγες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε άλλες Δομές, χωρίς τότε να εξηγηθεί ο λόγος της εκκένωσης. Σκεπτικό που επιβεβαιώθηκε τις τελευταίες ώρες με την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών σε πρώτη φάση, να προετοιμαστούν τουλάχιστον 100 οικίσκοι για άμεση φιλοξενία οικογενειών πλημμυροπαθών.

