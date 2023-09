Ζώδια

“I LOVE Σου Κου” - Ζώδια: Η Λίτσα Πατέρα για τις προβλέψεις της εβδομάδας (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όσα πρέπει να περιμένει κάθε ζώδιο την εβδομάδα που ξεκινά, από την αστρολόγο, Λίτσα Πατέρα.

Την Μπέτυ Μαγγίρα, που την καλωσόρισε στην νέα εκπομπή του ΑΝΤ1, «I LOVE Σου Κου», συνάντησε στο πλατό, το μεσημέρι της Κυριακής, η Λίτσα Πατέρα, η οποία κάθε Κυριακή θα μεταφέρει στους τηλεθεατές πληροφορίες με τις αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας που αρχίζει.

Στην έναρξη της ενότητας με τις προβλέψεις ζωδίων, η Λίτσα Πατέρα είπε ότι «η εβδομάδα αρχίζει διαφορετικά και πολύ καλά».

«Πολλοί πλανήτες είναι ανάδρομοι, το σύμπαν λέει ότι πρέπει να φτιάξουμε κάποια πράγματα από την αρχή. Όμως, ο Δίας είναι η επέκταση των καλών ειδήσεων. Ο Ερμής, που είναι ο πλανήτης της επικοινωνίας, βρίσκεται στην Παρθένο και θα ακούσουμε πολλά τις επόμενες ημέρες για θέματα υγείας και εργασίας», είπε η αστρολόγος.

Όπως προσέθεσε η Λίτσα Πατέρα, «ο Δίας είναι στον Ταύρο. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε καλές ειδήσεις, μηνύματα και τηλεφωνήματα. Οι πρώτες ημέρες αυτής της εβδομάδας θα είναι καλές, θα έρθει ένα μήνυμα, μια καλή είδηση».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μπέτυ Μαγγίρα, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «I LOVE Σου Κου»:





