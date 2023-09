Πολιτική

Αχτσιόγλου: Το βράδυ θα είμαστε όλοι πιο δυνατοί στον ΣΥΡΙΖΑ

Καταχειροκροτούμενη από πολιτικούς της φίλους έφτασε στο δημαρχείο Αιγάλεω και ψήφισε η Έφη Αχτσιόγλου.

Το μήνυμα «για ισχυρή δομική αντιπολίτευση απέναντι στη κυβέρνηση της ΝΔ και επιστροφή της παράταξης σε κυβερνητική τροχιά», έστειλε η υποψήφια για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Έφη Αχτσιόγλου στην δήλωση που έκανε μετά την άσκηση του εκλογικού της δικαιώματος.

Αναλυτικά η δήλωση της κυρίας Αχτσιόγλου:

Σήμερα δεκάδες χιλιάδες πολίτες μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προσέρχονται στις κάλπες και στέλνουν κατ' αρχάς ένα βασικό μήνυμα, ότι η προοδευτική παράταξη είναι εδώ και θα ασκεί αντιπολίτευση απέναντι σε μία κυβέρνηση που νομίζει ότι μπορεί να κυβερνά με λευκή επιταγή.

Είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ για να ασκήσουμε ισχυρή δομική αντιπολίτευση απέναντι σε πολιτικές που θέτουν την κοινωνία στο περιθώριο, απέναντι σε πολιτικές που ασκούνται με αλαζονεία. Είμαστε και θα είμαστε εδώ για να εκφράσουμε τις ανάγκες των πολιτών που ορθώς θεωρούν ότι δεν ζουν με τον τρόπο που τους αξίζει και με τον τρόπο που δικαιούνται να ζουν.

Νομίζω ότι η μεγάλη συμμετοχή είναι για όλους μας, για μένα σίγουρα είναι, ευθύνη και δέσμευση ότι θα είμαστε εδώ για να εκφράσουμε τους ανθρώπους που επιδιώκουν μία άλλη πολιτική στον τόπο, τους εργαζόμενους, τους νέους, τους ανέργους, τους επιστήμονες και τους επαγγελματίες, να εκφράσουμε τις προσδοκίες τους και να τους δώσουμε ελπίδα και προοπτική. Είμαι απολύτως αισιόδοξη, πιστεύω ότι σε κάθε περίπτωση το βράδυ θα είμαστε όλοι στον ΣΥΡΙΖΑ πιο δυνατοί και πιο χαμογελαστοί για την επόμενη ημέρα του ΣΥΡΙΖΑ και της χώρας.

Σε ερώτηση « θα είσαστε όλοι μαζί αύριο;», η κ. Αχτσιόγλου απάντησε «είναι αυτονόητο».

Να σημειωθεί ότι η μέχρι τώρα προσέλευση στην εκλογική διαδικασία του ΣΥΡΙΖΑ, είναι αυξημένη σε σχέση με τον πρώτο γύρο. Σύμφωνα με πηγές στον ΣΥΡΙΖΑ, 40.000 εκλογείς έχουν ψηφίσει έως τις 11:30, αριθμός σχεδόν διπλάσιος από αυτούς που είχαν ψηφίσει την ίδια ώρα την περασμένη Κυριακή. Από αυτούς, 5.000 είναι παλιά μέλη που δεν είχαν ψηφίσει την πρώτη Κυριακή των εσωκομματικών εκλογών.

