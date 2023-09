Life

“I LOVE Σου Κου”: Η Δήμητρα Ματσούκα για τις “Ψυχοκόρες” και το θέατρο (βίντεο)

Τι είπε η Δήμητρα Ματσούκα για την σειρά του ANT1+, την οικογένεια και το παιδί που λατρεύει, αλλά και τις επιλογές που έκανε στην καριέρα της.

Καλεσμένη της Μπέτυ Μαγγίρα και του Δημήτρη Μακαλιά, στο πλατό της εκπομπής «I LOVE Σου Κου» ήταν την Κυριακή η Δήμητρα Ματσούκα.

Η ηθοποιός μίλησε για την συμμετοχή της στην σειρά «Ψυχοκόρες» του ΑΝΤ1+, κάνοντας λόγο για μια εξαιρετική συνεργασία με όλους τους συντελεστές, ενώ επεσήμανε τα οφέλη για τον καλλιτεχνικό κόσμο από την δραστήρια και δυναμική συμμετοχή της πλατφόρμας του ANT1+ σε παραγωγές μυθοπλασίας με ιδιαίτερες αξιώσεις.

Η Δήμητρα Ματσούκα αναφέρθηκε ακόμη στις προτάσεις που της έχουν κάνει για συμμετοχή σε τηλεοπτικές εκπομπές ως μέλος κριτικής επιτροπής, λέγοντας πως δεν ήταν κάτι που την εκφράζει, ενώ δεν απέκλεισε να παρουσιάσει μια εκπομπή ή ένα τηλεπαιχνίδι γνώσεων, καθώς όπως είπε της αρέσουν να παρακολουθεί και ως τηλεθεατής.

Ακόμη, η ηθοποιός αναφέρθηκε και στην καριέρα της στο θέατρο, λέγοντας πως ξεκίνησε από μεγάλες εμπορικές επιτυχίες, μετά από ανάλογες τηλεοπτικές, αλλά η διαδρομή της είχε διάφορες άλλες επιλογές στην πορεία μέχρι σήμερα.

Ακόμη, μίλησε για την προσωπική ζωή της, λέγοντας ότι είναι καλά στον συναισθηματικό τομέα, ενώ μίλησε με θέρμη για τον ανιψιό της που λατρεύει.

Παρακολουθήστε την συνέντευξη της Δήμητρας Ματσούκα στην εκπομπή «I LOVE Σου Κου»:





