ΣΥΡΙΖΑ: Ο Φάμελλος έστειλε μήνυμα ενότητας για την επόμενη μέρα

Τη βεβαιότητα του ότι «αύριο το πρωί θα είμαστε όλοι και όλες μαζί», εξέφρασε ο Πρόεδρος της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ.

Μήνυμα ενότητας για την επόμενη ημέρα του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ έστειλε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, στην δήλωση που έκανε αφού ψήφισε στην εσωκομματική εκλογή.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Σήμερα είναι μία μεγάλη και χαρούμενη ημέρα. Ήδη η συμμετοχή εξελίσσεται πολύ καλά, έχουμε περάσει την συμμετοχή της προηγούμενης Κυριακής. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, δείχνει την απαίτηση του κόσμου να έχουμε έναν δυνατό ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, δημιουργεί απαιτήσεις και υποχρεώσεις για εμάς. Είναι μία δημοκρατική διαδικασία που πέρα από τα τυπικά χαρακτηριστικά, ότι εξελίσσεται σωστά σε όλη την χώρα, δίνει τον λόγο στους πολίτες και στην βάση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η διαδικασία είναι πολύ σημαντική.

Μετά την εκλογική ήττα και την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα ξεκινά μία νέα ημέρα για εμάς από αύριο. Προφανώς με τις συνεδριακές μας διαδικασίες θα οδηγήσει στην απαραίτητη ενίσχυση του προγράμματός μας, των θέσεών μας, αλλά και όλων των οργάνων. Αυτό που έχει σημασία είναι η κρίσιμη εκλογική διαδικασία και ότι από αύριο το πρωί θα είμαστε όλοι και όλες μαζί. Δεν θα είμαστε απλά ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ, θα είναι όλος ο λαός εδώ, όλη η κοινωνία, όλοι οι σύντροφοι και συντρόφισσες, με απόλυτο σεβασμό στο αποτέλεσμα και στον στόχο που δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι η Ελλάδα. Η ανάγκη μας είναι να ζούμε καλύτερα. Αυτό υπηρετεί ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτό θα εξυπηρετήσουμε όλες και όλοι μαζί».

Σε ερώτηση για το πώς θα εξασφαλιστεί η ενότητα μετά τις εντάσεις της εβδομάδας που πέρασε, απάντησε: «Έχουμε την δέσμευση των υποψηφίων και έχουμε την δέσμευση της οικογένειας του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σημαντική η συνολική επανεκκίνηση. Περισσότερα από 150.000 μέλη θέλουν να είναι δυνατός ο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη ημέρα. Είμαι βέβαιος ότι θα είμαστε όλοι μαζί. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα συλλογικό δημοκρατικό κόμμα, δρούμε συλλογικά, αποφασίζουμε δημοκρατικά, δρούμε ενιαία. Αυτό θα είναι το χαρακτηριστικό την επόμενη ημέρα».

