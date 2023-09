Πολιτική

Κασσελάκης: Από αύριο προχωράμε όλοι μαζί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Η μεγάλη συμμετοχή του κόσμου αποτελεί εγγύηση της σύγχρονης κυβερνώσας αριστεράς», υπογράμμισε αμέσως μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος.

-

Ενωτικός εμφανίστηκε στην δήλωσή του μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, ο υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης υπογραμμίζοντας ότι η μεγάλη συμμετοχή του κόσμου αποτελεί εγγύηση της σύγχρονης κυβερνώσας αριστεράς.

Συγκεκριμένα στην δήλωσή του ανέφερε: «Ευχαριστώ όλο τον κόσμο που έχει ψηφίσει μέχρι στιγμής, έχουμε ακόμη χρόνο. Η κάλπη είναι άδεια σήμερα το πρωί και όλα κρίνονται σήμερα. Χιλιάδες κόσμος σήμερα είναι εγγυητής της ενότητας του ΣΥΡΙΖΑ, χιλιάδες κόσμος είναι εγγυητής της σύγχρονης κυβερνώσας αριστεράς που έχει ανάγκη η Ελλάδα. Όλοι εμείς στην πρώτη γραμμή οφείλουμε να τους ακούσουμε. Ευχαριστώ από καρδιάς. Από αύριο προχωράμε μαζί».

Κλείνοντας ο κ. Κασσελάκηε είπε ότι θα πήγαινε στο αεροδρόμιο για να παραλάβει την μητέρα του που ήλθε από την Αμερική.

Ειδήσεις σήμερα:

Γουαδαλαχάρα: Η Σάκκαρη κατέκτησε το τρόπαιο (βίντεο)

Λίμνη Κάρλα – αγνοούμενος ψαράς: Εντοπίστηκε η βάρκα του

Δεύτερη μεταμόσχευση καρδιάς χοίρου σε άνθρωπο (εικόνες)