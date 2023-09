Κοινωνία

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Αναλυτικά τα στοιχεία για την εξέλιξη της κακοκαιρίας έως και την Τετάρτη. Σε ποιες περιοχές θα είναι εντονότερα τα φαινόμενα.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, επικαιροποίησε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής.

Πιο συγκεκριμένα:

Επιδείνωση προβλέπεται να παρουσιάσει ο καιρός στη χώρα μας από τη Δευτέρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν τη δυτική, την κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα. Την Τρίτη και την Τετάρτη θα επηρεαστούν περισσότερες περιοχές.

Πιο αναλυτικά:

Τη Δευτέρα (25-09-2023) βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές θα εκδηλωθούν στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη δυτική και κεντρική Στερεά και πιθανώς στο Ιόνιο, τη βόρεια Πελοπόννησο και τα δυτικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας. Σημειώνεται ότι στη Θεσσαλία τα μεγαλύτερα ύψη βροχής θα σημειωθούν στους νομούς Καρδίτσας και Τρικάλων καθώς και στα δυτικά και βόρεια του νομού Λάρισας.

Την Τρίτη (26-09-2023) βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές προβλέπονται στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά (πλην της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης) και προς τις βραδινές ώρες στις Σποράδες και τη βόρεια Εύβοια. Στη Θεσσαλία τα μεγαλύτερα ύψη βροχής θα σημειωθούν στους νομούς Καρδίτσας, Τρικάλων, Μαγνησίας και στα νότια τμήματα του νομού Λάρισας.

Την Τετάρτη (27-09-2023) σε όλη σχεδόν τη χώρα προβλέπονται βροχές, ενώ καταιγίδες τοπικά ισχυρές θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, την ηπειρωτική χώρα (κυρίως στη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο), στις Σποράδες, την Εύβοια, τη δυτική Κρήτη και πιθανώς στις δυτικές Κυκλάδες. Επισημαίνεται ότι στη Θεσσαλία τα μεγαλύτερα ύψη βροχής θα σημειωθούν στο νομό Καρδίτσας και στα ανατολικά τμήματα του νομού Μαγνησίας.

