Χαλκίδα: Άγριος ξυλοδαρμός γυναίκας στη μέση του δρόμου

Αγνοώντας τις προσπάθειες των περαστικών να τον σταματήσουν, ένας άντρας χτυπούσε με κλωτσιές και μπουνιές την άτυχη γυναίκα που κατέληξε στο Νοσοκομείο.

Άγριος ξυλοδαρμός σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου επί της οδού Αβάντων, στη Χαλκίδα.

Σύμφωνα με το eviathema.gr, λίγο πριν της έντεκα το βράδυ ένας άνδρας για άγνωστο λόγο ξυλοκόπησε άγρια εν μέση οδό μία γυναίκα, μπροστά σε περαστικούς που πραγματικά δεν πίστευαν στα μάτια τους και μάταια προσπάθησαν φωνάζοντας να λήξουν το περιστατικό.

Η μανία του άνδρα ήταν τόση που επί αρκετή ώρα χτυπούσε αλύπητα με κλωτσιές και μπουνιές την άτυχη γυναίκα που μάταια του ζητούσε να σταματήσει.

Κάποιος περαστικός ειδοποίησε την αστυνομία και αμέσως στο σημείο έφτασαν άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ με αποτέλεσμα την σύλληψη του άνδρα και την προσαγωγή του στο τμήμα.

Η γυναίκα οδηγήθηκε για πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Χαλκίδας.

