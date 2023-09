Κοινωνία

Κακοκαιρία - “Ψυχρή λίμνη”: Ποιες περιοχές θα επηρεάσει

Αναλυτικά οι περιοχές της χώρας από τις οποίες θα διέλθει το φαινόμενο φέροντας επίμονες βροχές και καταιγίδες.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ατμοσφαιρική διαταραχή στην ανώτερη ατμόσφαιρα που θα αποκοπεί από την ατμοσφαιρική κυκλοφορία (ψυχρή λίμνη), σε συνδυασμό με χαμηλές πιέσεις στην επιφάνεια, θα προκαλέσουν νέο κύμα κακοκαιρίας από τη Δευτέρα 25/09/2023 έως τουλάχιστον και την Πέμπτη 28/09/2023.

Η ψυχρή λίμνη που την Κυριακή 24/09 σχηματίζεται στην Αδριατική, αναμένεται μέχρι την Τετάρτη 27/09 να κινηθεί αργά προς το Νότιο Ιόνιο, ενώ στη συνέχεια θα αποκτήσει τροχιά προς το Βόρειο Αιγαίο. Η αργή κίνηση της ψυχρής λίμνης σε συνδυασμό με την έντονη μεταφορά υδρατμών από το Αιγαίο προς την ανατολική ηπειρωτική χώρα θα έχει ως αποτέλεσμα την εκδήλωση ισχυρών και επίμονων τοπικά βροχών και καταιγίδων. Έτσι, οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο, δεχόμενες τους μεγαλύτερους όγκους νερού, θα είναι εκ νέου η Θεσσαλία (κυρίως οι περιοχές του Πηλίου και της Όθρυος και τα δυτικά τμήματα της περιφέρειας), η Κεντρική και Βορειοανατολική Στερεά, η Εύβοια και οι Σποράδες. Από την Τετάρτη 27/09 τοπικά έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν στην Κρήτη και σε αρκετά νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου.

Στους χάρτες απεικονίζεται η θέση της ψυχρής λίμνης και η ροή των αερίων μαζών γύρω της την Κυριακή 24/09 και την Τρίτη 26/09.

Πηγη: Meteo.gr

