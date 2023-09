Κοινωνία

Κακοκαιρία: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλία

Ποιοι δρόμοι έκλεισαν και από πού διεξάγεται η κυκλοφορία στη Θεσσαλία.

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Επ.Ο. Καρδίτσας – Λάρισας, στο τμήμα μεταξύ Ερμητσίου – Αστρίτσας, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, λόγω φθορών στο υπόστρωμα του οδοστρώματος.

Η κίνηση των οχημάτων από Καρδίτσα προς Λάρισα θα διεξάγεται μέσω εναλλακτικού δρομολογίου, ήτοι μέσω Δέλτα Καρδίτσας – Παλαμά, Τ.Κ. Γοργοβιτών, Τ.Κ. Μάρκου, Περιφ. Οδό Παλαμά, Τ.Κ. Ιτέας, Επ. Οδός Καρδίτσας – Λάρισας και από Λάρισα προς Καρδίτσα το αντίστροφο, ήτοι Επ. Οδός Καρδίτσας – Λάρισας, Τ.Κ. Ιτέας, Περιφ. Οδό Παλαμά, Τ.Κ. Μάρκου, Τ.Κ. Γοργοβιτών, Δέλτα Καρδίτσας – Παλαμά.

