Κακοκαιρία: Κλειστά σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες στη Θεσσαλία

Οι αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη σύσκεψη στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης. Στη Λάρισα μεταβαίνει ο Βασίλης Κικίλιας.

Στη Λάρισα μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ελήφθη η απόφαση τις ημέρες Δευτέρα- Τρίτη και Τετάρτη να μη λειτουργήσουν κατά περίπτωση οι δημόσιες υπηρεσίες και τα σχολεία να παραμείνουν κλειστά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Ενόψει των επικείμενων βροχοπτώσεων στις ήδη επιβαρυμένες περιοχές έχει τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός, ενώ ταυτόχρονα συνεργεία της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης πραγματοποιούν καθαρισμούς (ποταμοί, ρέματα, φρεάτια) και εργάζονται για την αποκατάσταση των αναχωμάτων.

Πιο συγκεκριμένα: Από το Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκονται ήδη στην περιοχή και επιχειρούν 650 πυροσβέστες και 140 οχήματα.

Επιπλέον, το Πυροσβεστικό Σώμα έχει ενισχύσει τις δυνάμεις του στη Θεσσαλία με προσωπικό, οχήματα, λέμβους και δυνάμεις της ΕΜΑΚ από την Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Στερεά Ελλάδα, και έχει δημιουργήσει 3 Σταθμούς Βάσης Η ΕΛΑΣ είναι σε ετοιμότητα στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας με 1639 αστυνομικούς και 766 οχήματα. Σε ετοιμότητα και οι Ένοπλες Δυνάμεις.

Ήδη επιχειρούν και είναι σε ετοιμότητα 70 άτομα της Ζ’ ΕΜΑΚ με 10 λέμβους και τον απαιτούμενο εξοπλισμό, δύο λόχοι, 3 τεθωρακισμένα, οχήματα του μηχανικού κλπ. Σε ετοιμότητα είναι 6 εναέρια μέσα και 3 πλοία από το Πολεμικό Ναυτικό. Τέλος, σε εγρήγορση είναι το σύνολο του προσωπικού του Σχεδίου «Ξενοκράτης».

Συνεχίζονται από μηχανήματα της Περιφέρειας Θεσσαλίας οι εργασίες για την αποκατάσταση αναχωμάτων στον Φαρσαλίτη ποταμό και σε περιοχές του Παλαμά, καθώς και καθαρισμός φερτών υλικών στον ποταμό Καλέντζη της Καρδίτσας και στην περιοχή «Χίλια Δέντρα».

Επιπλέον, ολοκληρώνονται παρεμβάσεις στη γέφυρα της Γιάννουλης και στον Ενιπέα ποταμό, με έμφαση στα αναχώματα, συνεχίζονται οι εργασίες στο ορεινό δίκτυο του Πηλίου, όπως και στους νομούς Τρικάλων και Καρδίτσας, και πραγματοποιούνται παρεμβάσεις στο ορεινό και πεδινό οδικό δίκτυο.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται ανά Περιφερειακή Ενότητα και Δήμους- και με τη συνδρομή μηχανημάτων έργων από αναδόχους -μια σειρά έργων καθαρισμών και αποκατάστασης στις πληγείσες περιοχές, όπως:

Αποκατάσταση αναχωμάτων

Καθαρισμοί ρεμάτων

Καθαρισμοί ποταμών

Καθαρισμοί τάφρων

Αποκατάσταση αντλιοστασίων

Καθαρισμοί φρεατίων

