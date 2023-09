Κοινωνία

Εισαγγελία Εφετών Αθηνών: Η Καλλιόπη Βαρδάκη νέα Προϊσταμένη

Ποια θα είναι η νέα δευτεροβάθμια προϊσταμένη εισαγγελέας της Αθήνας, θέση νευραλγική για αρκετές δίκες υψηλού δημοσίου ενδιαφέροντος.

Η εισαγγελέας Καλλιόπη Βαρδάκη θα είναι η νέα Προϊσταμένη Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, όπως προέκυψε από τις εκλογές που διεξήχθησαν σύμφωνα με το νόμο, για την πλήρωση της θέσης αυτής.

Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο και σε αυτές συμμετείχαν ως εκλογείς, όλοι οι εισαγγελείς Εφετών Αθηνών. Το κενό δημιουργήθηκε μετά από προαγωγή της μέχρι τώρα προϊσταμένης και εισαγγελέα Εφετών Αθηνών Μαρίας Γκανέ, σε εισαγγελέα Αρείου Πάγου. Η κ. Βαρδάκη, σε παλιότερο στάδιο της καριέρας της Προϊσταμένη Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιώς, εξελέγη με μεγάλη διαφορά ψήφων, έναντι του συνυποψηφίου της εισαγγελέα Σοφοκλή Λογοθέτη.

