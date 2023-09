Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Πάνω από 100000 μέλη ψήφισαν σε όλη τη χώρα

Ικανοποιημένα από τη συμμετοχή των μελών τους είναι τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Η ψήφος του Αλέξη Τσίπρα και οι «μονομάχοι» της κάλπης.

-

Η σημερινή εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχία εξελίσσεται με μεγάλη και μαζική συμμετοχή. Έως τώρα πάνω από 100.000 μέλη προσήλθαν και ψήφισαν, ενώ χιλιάδες ακόμη μέλη αναμένεται να ψηφίσουν στα 538 εκλογικά τμήματα σε όλη τη χώρα και ηλεκτρονικά από το εξωτερικό.

«Θα ήθελα, με την ιδιότητά μου ως Προέδρου της ΚΕΦΕ, να σημειώσω ότι κανόνας των εκλογικών διαδικασιών είναι να αποφεύγεται κατά την ημέρα της εκλογής κάθε προσπάθεια να επηρεάζεται το εκλογικό φρόνημα των ψηφοφόρων», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ΚΕΦΕ, Γιάννης Δρόσος.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται στις 20:00 και έχουν ήδη ψηφίσει από το πρωί οι δύο διεκδικητές της προεδρίας, ενώ στις 17:00 περίπου ο Αλέξης Τσίπρας ψήφισε στο δημαρχείο της Καισαριανής για τον διάδοχό του.

Κι ενώ η βδομάδα που προηγήθηκε σημαδεύτηκε από τις έντονες συγκρούσεις τόσο μεταξύ των δυο υποψηφίων, όσο και μεταξύ πολιτικών τους φίλων που τους στηρίζουν, σήμερα τόσο ο κ, Κασσελάκης όσο και η κυρία Αχτσιόγλου, εστίασαν στην ανάγκη ενότητας και συστράτευσης την επόμενη ημέρα των εκλογών.

Κασσελάκης: Από αύριο προχωράμε όλοι μαζί

Ενωτικός εμφανίστηκε στην δήλωσή του μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, ο υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης υπογραμμίζοντας ότι η μεγάλη συμμετοχή του κόσμου αποτελεί εγγύηση της σύγχρονης κυβερνώσας αριστεράς.

Συγκεκριμένα στην δήλωσή του ανέφερε: «Ευχαριστώ όλο τον κόσμο που έχει ψηφίσει μέχρι στιγμής, έχουμε ακόμη χρόνο. Η κάλπη είναι άδεια σήμερα το πρωί και όλα κρίνονται σήμερα. Χιλιάδες κόσμος σήμερα είναι εγγυητής της ενότητας του ΣΥΡΙΖΑ, χιλιάδες κόσμος είναι εγγυητής της σύγχρονης κυβερνώσας αριστεράς που έχει ανάγκη η Ελλάδα. Όλοι εμείς στην πρώτη γραμμή οφείλουμε να τους ακούσουμε. Ευχαριστώ από καρδιάς. Από αύριο προχωράμε μαζί».

Κλείνοντας ο κ. Κασσελάκηε είπε ότι θα πήγαινε στο αεροδρόμιο για να παραλάβει την μητέρα του που ήλθε από την Αμερική.

Αχτσιόγλου: Το βράδυ θα είμαστε όλοι πιο δυνατοί στον ΣΥΡΙΖΑ

Το μήνυμα «για ισχυρή δομική αντιπολίτευση απέναντι στη κυβέρνηση της ΝΔ και επιστροφή της παράταξης σε κυβερνητική τροχιά», έστειλε η υποψήφια για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Έφη Αχτσιόγλου στην δήλωση που έκανε μετά την άσκηση του εκλογικού της δικαιώματος.

Αναλυτικά η δήλωση της κυρίας Αχτσιόγλου:

Σήμερα δεκάδες χιλιάδες πολίτες μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προσέρχονται στις κάλπες και στέλνουν κατ' αρχάς ένα βασικό μήνυμα, ότι η προοδευτική παράταξη είναι εδώ και θα ασκεί αντιπολίτευση απέναντι σε μία κυβέρνηση που νομίζει ότι μπορεί να κυβερνά με λευκή επιταγή.

Είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ για να ασκήσουμε ισχυρή δομική αντιπολίτευση απέναντι σε πολιτικές που θέτουν την κοινωνία στο περιθώριο, απέναντι σε πολιτικές που ασκούνται με αλαζονεία. Είμαστε και θα είμαστε εδώ για να εκφράσουμε τις ανάγκες των πολιτών που ορθώς θεωρούν ότι δεν ζουν με τον τρόπο που τους αξίζει και με τον τρόπο που δικαιούνται να ζουν.

Νομίζω ότι η μεγάλη συμμετοχή είναι για όλους μας, για μένα σίγουρα είναι, ευθύνη και δέσμευση ότι θα είμαστε εδώ για να εκφράσουμε τους ανθρώπους που επιδιώκουν μία άλλη πολιτική στον τόπο, τους εργαζόμενους, τους νέους, τους ανέργους, τους επιστήμονες και τους επαγγελματίες, να εκφράσουμε τις προσδοκίες τους και να τους δώσουμε ελπίδα και προοπτική. Είμαι απολύτως αισιόδοξη, πιστεύω ότι σε κάθε περίπτωση το βράδυ θα είμαστε όλοι στον ΣΥΡΙΖΑ πιο δυνατοί και πιο χαμογελαστοί για την επόμενη ημέρα του ΣΥΡΙΖΑ και της χώρας.

Σε ερώτηση « θα είσαστε όλοι μαζί αύριο;», η κ. Αχτσιόγλου απάντησε «είναι αυτονόητο».

Ο Φάμελλος έστειλε μήνυμα ενότητας για την επόμενη μέρα

Μήνυμα ενότητας για την επόμενη ημέρα του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ έστειλε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, στην δήλωση που έκανε αφού ψήφισε στην εσωκομματική εκλογή.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Σήμερα είναι μία μεγάλη και χαρούμενη ημέρα. Ήδη η συμμετοχή εξελίσσεται πολύ καλά, έχουμε περάσει την συμμετοχή της προηγούμενης Κυριακής. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, δείχνει την απαίτηση του κόσμου να έχουμε έναν δυνατό ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, δημιουργεί απαιτήσεις και υποχρεώσεις για εμάς. Είναι μία δημοκρατική διαδικασία που πέρα από τα τυπικά χαρακτηριστικά, ότι εξελίσσεται σωστά σε όλη την χώρα, δίνει τον λόγο στους πολίτες και στην βάση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η διαδικασία είναι πολύ σημαντική.

Μετά την εκλογική ήττα και την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα ξεκινά μία νέα ημέρα για εμάς από αύριο. Προφανώς με τις συνεδριακές μας διαδικασίες θα οδηγήσει στην απαραίτητη ενίσχυση του προγράμματός μας, των θέσεών μας, αλλά και όλων των οργάνων. Αυτό που έχει σημασία είναι η κρίσιμη εκλογική διαδικασία και ότι από αύριο το πρωί θα είμαστε όλοι και όλες μαζί. Δεν θα είμαστε απλά ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ, θα είναι όλος ο λαός εδώ, όλη η κοινωνία, όλοι οι σύντροφοι και συντρόφισσες, με απόλυτο σεβασμό στο αποτέλεσμα και στον στόχο που δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι η Ελλάδα. Η ανάγκη μας είναι να ζούμε καλύτερα. Αυτό υπηρετεί ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτό θα εξυπηρετήσουμε όλες και όλοι μαζί».

Σε ερώτηση για το πώς θα εξασφαλιστεί η ενότητα μετά τις εντάσεις της εβδομάδας που πέρασε, απάντησε: «Έχουμε την δέσμευση των υποψηφίων και έχουμε την δέσμευση της οικογένειας του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σημαντική η συνολική επανεκκίνηση. Περισσότερα από 150.000 μέλη θέλουν να είναι δυνατός ο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη ημέρα. Είμαι βέβαιος ότι θα είμαστε όλοι μαζί. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα συλλογικό δημοκρατικό κόμμα, δρούμε συλλογικά, αποφασίζουμε δημοκρατικά, δρούμε ενιαία. Αυτό θα είναι το χαρακτηριστικό την επόμενη ημέρα».

Η εβδομάδα που προηγήθηκε

Ο Στέφανος Κασσελάκης ξεκινά από το 44,91% (66.156 ψήφοι) που πήρε την περασμένη Κυριακή, έναντι 36,18% (53.292 ψήφοι) που πήρε η κ. Αχτσιόγλου. Με τον κ. Κασσελάκη έχει συνταχθεί μετά από συνάντηση και κοινή δήλωση ο τέταρτος της εκλογικής αναμέτρησης Νίκος Παππάς, ο οποίος απέσπασε το 8,68% (12.787 ψήφοι). Με την κ. Αχτσιόγλου και σαφώς απέναντι στον κ. Κασσελάκη έχει συνταχθεί ο έτερος υποψήφιος της περασμένης Κυριακής Ευκλείδης Τσακαλώτος που βγήκε τρίτος με ποσοστό 8,93% (13.156 ψήφοι). Εναντίον του κ. Κασσελάκη είχε ταχθεί ήδη πριν τον πρώτο γύρο ο πέμπτος της αναμέτρησης Στέφανος Τζουμάκας που απέσπασε το 1,3% (1.917 ψήφοι).

Η επικράτηση του κ. Κασσελάκη και το ποσοστό που απέσπασε στον πρώτο γύρο θεωρήθηκε έκπληξη και προκάλεσε αντιδράσεις από κορυφαία στελέχη του κόμματος που πήραν δημόσια θέση εναντίον του με σκληρές πολιτικές δηλώσεις. Πολιτικές αιχμές κατά του συνυποψηφίου της είχαν και οι τοποθετήσεις της Έφης Αχτσιόγλου, τις οποίες δεν άφησε αναπάντητες στο τέλος της εβδομάδας ο Στέφανος Κασσελάκης, αν και η δική του καμπάνια ήταν περισσότερο θετική και εστιασμένη στα προσωπικά χαρακτηριστικά του ίδιου. Γύρω από τους δύο διεκδικητές συντάχθηκαν πολλά στελέχη του κόμματος, βουλευτές και πρώην βουλευτές.

Στιγμές έντασης δεν έλλειψαν την εβδομάδα που μας πέρασε όπως δείχνει και η παρέμβαση της γραμματέως και του αναπληρωτή γραμματέα της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι με κοινή τους δήλωση συνέστησαν ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση σε όλες τις πλευρές.

Το εντυπωσιακό στοιχείο της όλης διαδικασίας είναι ότι ο κ. Κασσελάκης που εμφανίστηκε στα κομματικά πράγματα λίγο πριν τις τελευταίες εκλογές και ξεκίνησε την καμπάνια του έναν μήνα πριν την εκλογή κατάφερε να επικρατήσει. Η έλλειψη εμπειρίας στα πολιτικά και κομματικά πράγματα είναι στοιχείο που επισήμαναν οι ανταγωνιστές του. Από την άλλη θεωρείται ότι η καμπάνια που έκανε με έμφαση στο ότι μπορεί να νικήσει τον πολιτικό του αντίπαλο και να βάλλει τον ΣΥΡΙΖΑ σε τροχιά εξουσίας καθώς και ότι δεν έχει εμπλοκή στα της περασμένης οκταετίας, έπαιξαν ρόλο στην επικράτησή του.

Η εκλογή είναι σημαντική καθώς σηματοδοτεί την έναρξη της μετά-Τσίπρα εποχής στον ΣΥΡΙΖΑ και ενώ είναι ανοικτά τα ερωτήματα του μετασχηματισμού και του πολιτικού και ιδεολογικού προσανατολισμού του ΣΥΡΙΖΑ. Οι δύο υποψήφιοι αρχηγοί έχουν διαφορετικούς προσανατολισμούς για το κόμμα που έστω και με μειωμένη εκλογικά δύναμη είναι η αξιωματική αντιπολίτευση και ο βασικός φορέας της κεντροαριστεράς στην Ελλάδα. Ο Στέφανος Κασσελάκης δεν κρύβει τον επηρεασμό του από το Αμερικανικό Δημοκρατικό Κόμμα και τον αντίστοιχο προσανατολισμό. Η Έφη Αχτσιόγλου αναφέρεται σε μία σύγχρονη αριστερά ευρωπαϊκού τύπου με μετριοπαθή χαρακτηριστικά. Ενδιαφέρον έχει και η θέση που θα πάρουν για τα εθνικά θέματα καθώς μάλιστα είναι ανοικτός ο ελληνοτουρκικός διάλογος. Και οι δύο σημειώνουν την προσήλωσή τους στην εξωτερική πολιτική του Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Κασσελάκης μετά το γλωσσικό ολίσθημα με το οποίο αποκάλεσε «κρατίδιο» το τουρκοκυπριακό ψευδοκράτος παρουσίασε τις βασικές του θέσεις με ένα βίντεο στο οποίο δηλώνει την πίστη του στην πατριωτική αριστερά του Ανδρέα Παπανδρέου. Ένα ακόμη ερώτημα που θέτουν παρατηρητές του πολιτικού βίου είναι, με δεδομένη την ένταση που επικράτησε, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ την επομένη θα είναι ενιαίο κόμμα.

