ΣΥΡΙΖΑ – Τσίπρας: Ενωμένοι θα δώσουμε τους μεγάλους αγώνες που έχουμε μπροστά μας

Το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα από την κάλπη για την ανάδειξη του διαδόχου του.

Ενωτικός εμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας στη δήλωση που έκανε κατά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος για την ανάδειξη του διαδόχου του, στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ.

«Σήμερα το λόγο έχουν τα δεκάδες χιλιάδες μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που για δεύτερη συνεχόμενη Κυριακή προσέρχονται μαζικά στις κάλπες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από αύριο θα έχουμε ένα νέο ή μία νέα Πρόεδρο, οποίαν η όποιον αποφασίσουν οι χιλιάδες Έλληνες.

Είναι λοιπόν με μία έννοια, μία σημαντική στιγμή για το κόμμα μας και δεν μπορώ να σας κρύψω ότι αισθάνομαι περήφανος για την παρακαταθήκη που αύριο θα παραλάβει η νέα ηγεσία, μία βαριά παρακαταθήκη αλλά και ευτυχής, γιατί η μαζική συμμετοχή, η μαζική ανταπόκριση των μελών μας, το ενδιαφέρον της κοινωνίας είναι πολύ σημαντικό εφόδιο για όλους μας για την επόμενη μέρα.

Γιατί οι αληθινοί, οι μεγάλοι αγώνες που έχουμε να δώσουμε μπροστά μας, δεν είναι οι εσωκομματικοί αγώνες, είναι οι αγώνας στο κοινωνικό πεδίο και θα τους δώσουμε όλοι και όλες μαζί, ενωμένοι για να στηρίξουμε ακόμα πιο αποτελεσματικά την κοινωνία και να φέρουμε σύντομα το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και την Προοδευτική παράταξη σε τροχιά διακυβέρνησης», δήλωσε από το δημαρχείο της Καισαριανής, όπου ψήφισε.

