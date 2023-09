Κόσμος

Δυτική Όχθη: Νεκροί νεαροί Παλαιστίνιοι σε ισραηλινή επιδρομή (εικόνες)

Νεκροί είναι δύο νεαροί Παλαιστίνιοι μετά απο ισραηλινή επιδρομή. Τι υποστηρίζουν οι δύο πλευρές για τα θύματα.

Δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα τα ξημερώματα σε επιδρομή των ισραηλινών δυνάμεων στην Τουλκάρεμ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Οι συγκρούσεις στην περιοχή αυτή έχουν πολλαπλασιαστεί από τις αρχές του έτους, όπου Παλαιστίνιοι επιτίθενται συχνά σε Ισραηλινούς και Εβραίοι έποικοι σε Παλαιστινίους.

Οι δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν όταν πυροβολήθηκαν με αληθινές σφαίρες. Πρόκειται για τους Οσάιντ Άμπου Άλι, 22 ετών και Άμπντελ Ραχμάν Άμπου Νταγάς, 32 ετών, σύμφωνα με το υπουργείο. Σε ανακοίνωσή της, η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς αναφέρει ότι ο «μάρτυρας Οσάιντ Άμπου Άλι» ήταν μαχητής της.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του επιβεβαίωσε ότι πραγματοποίησε «αντιτρομοκρατικές» επιχειρήσεις στα κατεχόμενα εδάφη. Ένας στρατιώτης «τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσματα σφαίρας» κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων στον προσφυγικό καταυλισμό Νουρ Σαμς, κοντά στην πόλη Τουλκάρεμ.

Ο Ιμπραχίμ αλ Νίμερ, κάτοικος του καταυλισμού και τοπικός εκπρόσωπος της Λέσχης Παλαιστίνιων Κρατουμένων, μιας ένωσης που προασπίζεται τα δικαιώματα των Παλαιστίνιων που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές, είπε ότι τα δύο θύματα ήταν άμαχοι. «Ο στρατός μπήκε στον καταυλισμό μετά τις 2 το πρωί (…) κατέστρεψε δρόμους και κατεδάφισε ορισμένα σπίτια», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι ισραηλινές δυνάμεις ωστόσο υποστηρίζουν ότι εξάρθρωσαν ένα «κέντρο διοίκησης» και ανακάλυψαν μεγάλο αριθμό εκρηκτικών μηχανισμών στον καταυλισμό. «Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ύποπτοι άνοιξαν πυρ και εκτόξευσαν εκρηκτικούς μηχανισμούς εναντίον των δυνάμεων, που απάντησαν με αληθινές σφαίρες», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ένας δημοσιογράφος του AFP που πήγε στο Νουρ Σαμς λίγες ώρες μετά την επιδρομή είδε ένα κτίριο η στέγη και οι τοίχοι του οποίου είχαν γκρεμιστεί.

