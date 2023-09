Κόσμος

Ο Ερντογάν σε νέο αγώνα μπάσκετ (βίντεο)

Νέο βίντεο με τον Ερντογάν να παίζει μπάσκετ. Οι…συμπαίκτες του Προέδρου της Τουρκίας.

Τον αγώνα μπάσκετ με τον Τούρκο Πρόεδρο ανέβασε ο Υπουργός Βιομηχανίας της Τουρκίας Μουσταφά Βαράνκ.

«Συνεχίστε να αγωνίζεστε στο τραπέζι, στο γήπεδο, στον αθλητισμό!», έγραψε για τον Ταγίπ Ερντογάν στο τουίτ του κάτω από το βίντεο ο Βαράνκ

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, το βίντεο που ανέβασε αποτελείται από εικόνες κολάζ αγώνων μπάσκετ που παίχτηκαν σε διαφορετικές ημέρες με τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος επέστρεψε στην πατρίδα του μετά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ.

Τα πλάνα ξεκινούν με τον Πρόεδρο Ερντογάν να κάνει ζέσταμα στο ποδήλατο γυμναστικής.

Στον αγώνα συμμετέχουν επίσης ο υπουργός Νεολαίας και Αθλητισμού Οsman Ask?n Bak, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Vedat Is?khan, ο Πρόεδρος του MIT Ibrahim Kal?n, ο Διευθυντής Προεδρικών Επικοινωνιών Fahrettin Altun, οι πρώην υπουργοί Mevlut Cavusoglu, Mehmet Muharrem Kasapoglu και Mustafa Vari , Αναπληρωτής του AK Party Izmir Alpay Ozalan. , Αναπληρωτής Υπουργός Νεολαίας και Αθλητισμού Hamza Yerlikaya και Αναπληρωτής Πρόεδρος της Τουρκικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (TBF) Omer Onan.

Στο βίντεο ο Ερντογάν, ο οποίος είναι ο αρχηγός της ομάδας των πράσινων γιλέκων, παρακινεί τον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης «Έλα Ομέρ κάνε τα σχόλιά σου».

