Αθλητικά

Ολυμπιακός: “Διέλυσε” με 4αρα την Κηφισιά

Άνετη νίκη του Ολυμπιακού, μετά από λίγη…πίεση από την Κηφισιά.

Για 15 λεπτά στο ξεκίνημα η Κηφισιά έκανε «πάρτι» στην άμυνα του Ολυμπιακού, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» πέτυχαν μέσα σε 5 λεπτά δύο γκολ και τα πράγματα... πήραν το δρόμο τους.

Η ομάδα του Ντιέγκο Μαρτίνεθ επικράτησε με 4-0, πανηγύρισε την 4η εφετινή της νίκη (όλες στο «Γ. Καραϊσκάκης») στην πρώτη πεντάδα αγώνων της Super League (4-1-0) κι άσχετα με τα υπόλοιπα αποτελέσματα θα συνεχίσει ν΄ απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής.

Στα θετικά για τους Πειραιώτες, εκτός των τριών βαθμών που τους διατηρούν στην κορυφή (με ματς περισσότερο από Παναθηναϊκό και ΑΕΚ), ήταν η αντίδραση που έβγαλαν μετά την εντός έδρας ήττα από την Φράιμπουργκ στην πρεμιέρα των ομίλων του Europa Leagueτο βράδυ της περασμένης Πέμπτης, αλλά και το γεγονός ότι οι Ποντένσε, Γιόβετιτς και Ιμπόρα «άνοιξαν λογαριασμό» στο πρωτάθλημα.

Ντεμπούτο έκανε και ο Όλα Σολμπάκεν, ο οποίος έχασε μία τεράστια ευκαιρία στο πρώτο μέρος για να χριστεί σκόρερ. Ο Νορβηγός αντικαταστάθηκε στο 69΄ από τον Μπιελ.

Τεράστια ευκαιρία για να προηγηθεί έχασε η Κηφισιά στο 9΄, όταν τρεις παίκτες της βγήκαν στην αντεπίθεση με έναν του Ολυμπιακού ν΄ αμύνεται. Η μπάλα κατέληξε στον Τετέι, ο οποίος νικήθηκε στο τετ-α-τετ από τον Πασχαλάκη.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό και πάλι οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν με αξιώσεις στην αντεπίθεση, αλλά το σουτ του Ιπαλίμπο από πλάγια δεξιά στην περιοχή βρήκε στην πλάτη του Ντόι και η μπάλα απομακρύνθηκε. Ο Πασχαλάκης στο 15΄ μπλόκαρε το δυνατό σουτ του Σάντος.

Στην πρώτη του αξιόλογη επιθετική προσπάθεια στο ματς ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ στο 21΄ με το πέναλτι του Ελ Κααμπί. Στην παράβαση υπέπεσε ο Πέιος, ο οποίος έσπρωξε τον Ποντένσε.

Τέσσερα λεπτά μετά οι Πειραιώτες έβαλαν τις βάσεις για το 4ο εφετινό τους «τρίποντο», με τον Ποντένσε αυτή την φορά να σκοράρει με κεφαλιά από σέντρα του Ορτέγκα και ν΄ «ανοίγει λογαριασμό» στο πρωτάθλημα μετά την επιστροφή του στο λιμάνι.

Πριν κλείσει το πρώτο μέρος οι «ερυθρόλευκοι» πλησίασαν στο 3-0, αλλά ο Σολμπάκεν νικήθηκε από τον Κρίστινσον στο τετ-α-τετ που είχαν στο 40ό λεπτό, με το Νορβηγό επιθετικό να μην καταφέρνει να συνδυάσει το ντεμπούτο του στην ενδεκάδα με το «παρθενικό» του γκολ.

Ό,τι δεν κατάφερε ο Σκανδιναβός το πέτυχε στο 64΄ ο Γιόβετιτς από την «ασβεστένια βούλα», σε παράβαση που κέρδισε ο ίδιος από τον Παπασάββα. Ο Ολυμπιακός βρήκε δίχτυα και στο 70΄ με τον Ζοάο Καρβάλιο, μετά από μπαλιά του Γιόβετιτς, ωστόσο, η φάση εξετάστηκε από το VAR και διαπιστώθηκε ότι ο Mαυροβούνιος ήταν σε θέση οφσάιντ.

Την τελική «πινελιά» στον αγώνα, έβαλε ο Βιθέντε Ιμπόρα με κεφαλιά στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων έπειτα από κόρνερ του Ποντένσε, διαμορφώνοντας το τελικό 4-0 για τον Ολυμπιακό.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Κατοίκος

Κίτρινες: Αλεξανδρόπουλος - Πέιος, Γιάννης Μασούρας

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ντιέγκο Μαρτίνεθ): Πασχαλάκης, Κίνι, Ρέτσος (74΄ Πορόσο), Ντόι, Ορτέγκα, Αλεξανδρόπουλος (58΄ Ζοάο Καρβάλιο), Σκάρπα, Καμαρά (46΄ Ιμπόρα), Σολμπάκεν (69΄ Μπιελ, Ποντένσε, Ελ Κααμπί (58΄ Γιόβετιτς)

ΚΗΦΙΣΙΑ (Γιάννης Αναστασίου): Κρίστινσον, Γιάννης Μασούρας (61΄ Γκόμπελιτς), Κάπαν, Βαφέας, Λούμορ, Πέιος (72΄ Αντούνες), Παπασάββας (72΄ Κωνσταντακόπουλος), Σάντος (61΄ Ίλιεφ), Ιπαλίμπο (80΄ Παρράς), Αντερέγκεν, Τετέι

