ΣΥΡΙΖΑ: Παράταση στην εκλογική διαδικασία

Παράταση για την ψηφοφορία ανάδειξης του νέου αρχηγού του κόμματος, αποφάσισε η Κουμουνδούρου.

Οριζόντια παράταση μίας ώρας δόθηκε στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη νέου προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Αν και η προσέλευση δεν έχει σπάσει τα ρεκόρ της περασμένης Κυριακής, παρατηρήθηκαν ουρές σε κάποια εκλογική τμήματα και έτσι, η Κουμουνδούρου αποφάσισε να δοθεί οριζόντια παράταση σε όλα τα τμήματα και η εκλογική διαδικασία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 21:00.

Ο συνολικός αριθμός των ψήφων μέχρι τις 21:22 ήταν 133.261, σύμφωνα με κομματικές πηγές.

Είχε προηγηθεί καταγγελία του υποψήφιου για την προεδρία, Στέφανου Κασσελάκη, ο οποίος υποστήριξε ότι, μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν βρίσκουν ψηφοφόρους που είχαν ψηφίσει την περασμένη Κυριακή.

Η Έφη Αχτσιόγλου βρίσκεται στο γραφείο της από τις 18:30 και από εκεί θα παρακολουθήσει τα αποτελέσματα. Προσήλθε με καλή διάθεση και χαμογελαστή, ενώ όταν ρωτήθηκε αν έχει άγχος, απάντησε πως το άγχος που έχει είναι για τον αγώνα του ΠΑΟΚ, που επρόκειτο να ξεκινήσει λίγο αργότερα, "και τα άλλα θα τα δούμε μετά...".

