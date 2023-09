Κοινωνία

Περιστέρι: Συλλήψεις για το μπαράζ πυροβολισμών

Πώς οι αστυνομικοί αξιοποίησαν το σύνολο των πληροφοριών και παρά τη διαφυγή των δραστών, κατάφεραν να τους εντοπίσουν στον Ασπρόπυργο.

Δύο ρομά άτομα 26 και 20 ετών, τα οποία είχαν προβεί σε μπαράζ πυροβολισμών εναντίον άλλων ρομά τα ξημερώματα της Κυριακής 24/09 μέσα σε κατάστημα στην οδό Θηβων στο Περιστέρι, εντόπισαν και συνέλαβαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ το βράδυ της ίδιας μέρας στον Ασπρόπυργο Αττικής. Οι νεαροί διαπληκτίστηκαν λεκτικά και τότε ο 20χρονος πυροβόλησε κατά ριπάς και τραυμάτισε τους δύο παρευρισκόμενους.

Το κέντρο Άμεσης Δράσης έλαβε κλήση σχετικά με πυροβολισμούς στη περιοχή του Περιστερίου, ενώ λίγο αργότερα ενημερώθηκε από το Νοσοκομείο ΚΑΤ για ύπαρξη δύο τραυματιών από το συγκεκριμένο συμβάν. Έπειτα από έρευνες και αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους ύποπτους στον Ασπρόπυργο και τους προσήγαγαν στο Τμήμα Ασφαλείας Περιστερίου, όπου αναγνωρίστηκαν ως δράστες της επίθεσης. Στο σημείο της συμπλοκής βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, ένα ρολόι μεγάλης αξίας, ένα μενταγιόν, 2 κάλυκες πυροβόλου όπλου και 3 κέρματα. Οι συλληφθέντες, κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, και βία κατά των υπαλλήλων, και θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.