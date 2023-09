Αθλητικά

Αστέρας Τρίπολης: Μεγάλο “διπλό” στον Βόλο

Την…έξοδό του στην εξάδα εξασφάλισε ο Αστέρας Τρίπολης με τη νίκη του επί του Βόλου.

Τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα πανηγύρισε ο Αστέρας Τρίπολης, καθώς επικράτησε του Βόλου με 2-1 στο «Πανθεσσαλικό» στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Super League κι έκανε βαθμολογικό... άλμα, πιάνοντας θέση στη «ζώνη» των play off, έστω και με αγώνα περισσότερο.

Η ομάδα της Αρκαδίας κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο, όταν πήρε «αέρα» δύο τερμάτων χάρις τα γκολ των Μιριτέλο (7’) και Γκρόζντανιτς (22’), με τον Βόλο να μειώνει στο 59’ με το εύστοχο πέναλτι του Τρουιγιέ, αλλά να μην καταφέρνει κάτι περισσότερο ως το φινάλε του ματς.

Η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς μπήκε τρομερά συγκεντρωμένη στο παιχνίδι και στο 7’ πήρε «κεφάλι» στο σκορ. Ο Καρμόνα έκανε σέντρα από τα δεξιά, ο Ασλανίδης έκανε κακή απομάκρυνση κι ο Μιριτέλο που πήρε το ριμπάουντ, με υπέροχο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 του Αστέρα.

Στο 10’ ο Ο Πέπε Καστάνιο με κεφαλιά έστειλε την μπάλα άουτ, χωρίς να ανησυχήσει τον Παπαδόπουλο, ενώ στο 22’ οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στο 2-0. Ο Μπαρτόλο εκτέλεσε το κόρνερ από τα δεξιά, ο Γκρόζντανιτς νίκησε δύο αντιπάλους στον αέρα και με... ανάποδη κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, ο Σίτο απέφυγε τον Άλχο και με ψηλοκρεμαστό σουτ έστειλε την μπάλα ελάχιστα άουτ.

Το δεύτερο 45λεπτο ξεκίνησε με την κεφαλιά του Μιριτέλο στο 50’ που πέρασε ελάχιστα άουτ. Ο Βόλος ξαναμπήκε στο παιχνίδι με πέναλτι που κέρδισε στο 54’ ο Σιέλης από τον Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος τον χτύπησε άγαρμπα στην έξοδό του. Ο Τρουιγιέ ανέλαβε την εκτέλεση και μείωσε σε 1-2 για την ομάδα της Μαγνησίας.

Στο τελευταίο ημίωρο, παρά την πίεση που άσκησε ο Βόλος, ο Αστέρας κατάφερε να διαχειριστεί με ηρεμία το προβάδισμά του και κατέκτησε το πρώτο «διπλό» του στη σεζόν, παρά την τελευταία μεγάλη ευκαιρία του Γκαρσία στο 90'+2', ο οποίος δεν μπόρεσε να νικήσει τον Νίκο Παπαδόπουλο.

Διαιτητής: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας)

Κίτρινες: Μπερτόλιο, Κομπά, Τσοκάνης - Γκαρσία, Τζουκάνοβιτς, Άλβαρες, Ν. Παπαδόπουλος

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Σ. Παπαδόπουλος, Άλχο, Σιέλης (58’ λ.τρ. Τάχατος), Ασλανίδης (46’ Γκλάβτσιτς), Λούνα, Τσοκάνης, Τρουϊγιέ, Μπερτόλιο (46’ Κομπά), Ντέλετιτς (46΄ Μαχαίρας), Κουεντίν (76’ Ενγκίν), Γκαρσία.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Ν. Παπαδόπουλος, Καρμόνα, Καστάνιο, Τζουκάνοβιτς, Άλβαρες, Γκρόζντανιτς (86 Ζουγλής), Μουνάφο (90΄+6' Ντιαρά), Κρέσπι, Μπαρτόλο (86’ Σουρλής), Σίτο (67’ Καλτσάς), Μιριτέλο (67’ Μάντζης).

