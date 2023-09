Αθλητικά

ΠΑΟΚ: “Διέλυσε” τον ΠΑΣ στους “Ζωσιμάδες”

Επικράτησε του ΠΑΣ Γιάννινα ο ΠΑΟΚ κι έκανε την πρώτη εκτός έδρας νίκη του, σε μία δύσκολη έδρα.

Μετά από δύο σερί αρνητικά αποτελέσματα (ήττα 1-0 από τον ΟΦΗ, ισοπαλία 0-0 με τον Άρη στην Τούμπα), ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στα τρίποντα με άκρως... πειστικό τρόπο, καθώς επικράτησε του ΠΑΣ Γιάννινα με 3-1 στους «Ζωσιμάδες» στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής και «σκαρφάλωσε» στη 2η θέση της βαθμολογίας, με δύο αγώνες περισσότερους απ’ τον τρίτο Παναθηναϊκό. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τον δικέφαλο του Βορρά, ήταν ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος σημείωσε τα δύο πρώτα γκολ του ΠΑΟΚ, για να έρθει στο φινάλε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς και να προσθέσει τη δική του όμορφη «πινελιά» στο διπλό της ομάδας του Ράζβαν Λουτσέσκου. Ο Παμλίδης είχε ισοφαρίσει προσωρινά για τον ΠΑΣ, ο οποίος παρέμεινε για 4ο σερί ματς χωρίς νίκη (2 ισοπαλίες και δύο ήττες).

Το παιχνίδι ξεκίνησε με ένα μεγάλο λάθος του Κλέιμαν που έφερε το 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Στο 4ο λεπτό, ο γκολκίπερ των γηπεδούχων προσπάθησε να κάνει ένα βολέ, ο Μπράντον Τόμας εκτός περιοχής του έβαλε κόντρα, με την μπάλα να φτάνει στον Κωνσταντέλια ο οποίος σκόραρε σε κενή εστία για το 1-0 του ΠΑΟΚ.

Στο 24’ ο Λιάσος έκανε ένα τρομερό σουτ εκτός περιοχής με τον Κοτάρσκι να αποκρούει εντυπωσιακά σε κόρνερ. Στην εκτέλεση του κόρνερ από τον Σόρια, ο Παμλίδης στο πρώτο δοκάρι πήρε την κεφαλιά, και ισοφάρισε σε 1-1.

Ο ΠΑΟΚ δεν το έβαλε κάτω και στο 33’ «χτύπησε» ξανά με άλλο ένα υπέροχο γκολ του Κωνσταντέλια. Σε γρήγορη αντεπίθεση, ο Μπράντον Τόμας έδωσε στον 20χρονο μεσοεπιθετικό, ο οποίος «ζύγισε» ωραία την μπάλα και με άπιαστο γωνιακό σουτ έξω απ’ την περιοχή έδωσε ξανά προβάδισμα στην ομάδα του, κάνοντας το 2-1.

Στο 38’ από εκτέλεση φάουλ του Σόρια, ο Μπάλαν έπιασε την κεφαλιά, αλλά έστειλε την μπάλα εκτός εστίας. Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να διαχειριστεί τη κόπωσή του απ’ το ταξίδι που είχε την Πέμπτη στη Φινλανδία κι έψαξε για ένα τρίτο γκολ στις αντεπιθέσεις.

Το πέτυχε στο 77’ με ένα καταπληκτικό πλασέ του Αντρίγια Ζίβκοβιτς με τη μία έπειτα από ασίστ του Σαμάτα, «κλειδώνοντας» την πρώτη εφετινή εκτός έδρας νίκη του ΠΑΟΚ στη Super League.

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

Κίτρινες: Κιάκος, Εραμούσπε, Λιάσος – Κετζιορα, Αντρ. Ζίβκοβιτς

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Θανάσης Στάικος): Κλέιμαν, Σόρια, Εραμούσπε, Παντελάκης, Κιάκος, Λιάσος, Τζίνο (82’ Μπιλμπάο), Γκάρο (74’ Λώλης), Ροσέρο, Παμλίδης, Μπάλαν (62’ Κόντε).

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Βιεϊρίνια (75’ Σάστρε), Κετζιόρα (61’ λ. τρ. Κουλιεράκης), Νάσμπεργκ, Ράφα Σοάρες, Οζντόεφ, Μεϊτέ (58’ Σβαμπ), Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ (58’ Αντρ. Ζίβκοβιτς), Τάισον, Τόμας (75’ Σαμάτα).

