Αχτσιόγλου: Αύριο ξεκινά ένας μεγάλος αγώνας

Η πρώτη δήλωση της Έφης Αχτσιόγλου έξω από τα γραφεία της Κουμουνδούρου. Το τηλεφώνημα του Αλέξη Τσίπρα.

Με συνθήματα έγινε δεκτή η Έφη Αχτσιόγλου από τους συγκεντρωμένους έξω από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου.

«Ολοκληρώθηκε σήμερα μια κορυφαία δημοκρατική διαδικασία για τον ΣΥΡΙΖΑ. Η μεγάλη συμμετοχή στην κάλπη και τις δύο Κυριακές έδειξε ότι η κοινωνία κοιτάζει προς τα εμάς. Θέλω να ευχαριστήσω κάθε έναν και κάθε μία που προσήλθε στην κάλπη. Έστειλαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δυναμικά παρών για να δώσει τις μεγάλες κοινωνικές και πολιτικές μάχες που έρχονται», είπε και πρόσθεσε. «Αύριο ξεκινά ένας μεγάλος αγώνας για να δώσουμε προοπτική και ελπίδα στον κόσμο».

Όπως είπε, τηλεφώνησε στον Στέφανο Κασσελάκη και τον συνεχάρη για την επιτυχία του. «Του εύχομαι να έχει δύναμη στα νέα του καθήκοντα». «Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου όσους με στήριξαν», σημείωσε κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον γιο της, που «έδειξε τεράστια υπομονή».

Ο Αλέξης Τσίπρας τηλεφώνησε στην Έφη Αχτσιόγλου και στον διάδοχό του, Στέφανο Κασσελάκη και τους συνεχάρη.

