Η Σοφία Λόρεν στο χειρουργείο

Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε η μεγάλη σταρ του ιταλικού κινηματογράφου, Σοφία Λόρεν.

Όπως γράφει η εφημερίδα La Repubblica, η ηθοποιός Σοφία Λόρεν, σύμβολο του ιταλικού κινηματογράφου, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση εξαιτίας καταγμάτων του ισχίου της, μετά την πτώση της στο εσωτερικό του σπιτιού της στη Γενεύη.

Η Σοφία Λόρεν είναι 89 ετών και η επέμβαση ήταν επιτυχής. Οι υποχρεώσεις της ηθοποιού προς το παρόν ακυρώθηκαν, αρχίζοντας από την προγραμματισμένη παρουσία της στα εγκαίνια εστιατορίου το οποίο θα φέρει το όνομά της, στο Μπάρι της Κάτω Ιταλίας

